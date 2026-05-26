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▲潤泰集團總裁尹衍樑於今（26）日清晨4時許辭世，享壽76歲。過去他曾出版《尋找夢想的家：尹教授教你10招聰明購屋》一書，以的工程和建築知識，出書分享如何聰明買到好房。（圖／翻攝自誠品線上）

潤泰集團總裁尹衍樑過世，消息震驚產業界。過去他曾於2018年出版購屋聖經《尋找夢想的家：尹教授教你10招聰明購屋》，將艱澀的工程技術化為簡單易懂的圖解，引導大眾如何挑選真正健康的住宅。隨著他的傳奇人生謝幕，這本留給購屋族的「聰明購屋」心法，再度引發討論，特別是現代人最容易忽略的「室內空氣污染」，尹衍樑在書中指出，人一生有高達九成時間待在室內，但室內空氣污染物濃度，往往比室外還要高出5到10倍，唯有選對建築方位與通風設計，才能真正在水泥叢林中深呼吸。在尹衍樑傾囊相授的購屋心法中，他特別強調舒適住宅並不等於健康住宅。現代人一味追求高氣密窗、冷暖氣普及，卻往往忽略了封閉空間背後的「集體缺氧」危機，這也是都市人慢性缺氧、眼睛與鼻子容易高度過敏的文明病主因。他進一步指出內外循環失調與管道間的擴散效應是兩大空氣污染元兇，空調設備雖調節了溫濕度卻無法提供乾淨氧氣，而排氣管道間作為建築的大動脈，一旦施工不確實，細菌與毒氣就會順著煙囪效應入侵各樓層，引發交互污染的悲劇。對於如何挑選先天通風條件良好的住宅，尹衍樑也在書中留下了實用的空氣動線與方位指南。他強調買房時必須掌握空氣從客廳、餐廳進入室內，並由廚房、浴廁走出室外的流動原則，配合廚衛的抽風設備才能確保空氣清新。在挑選開窗方位上，挑選「建築開南面窗」的格局最佳，因為夏天時可以引入涼爽的西南季風，冬天時關閉北面窗，則能有效防止寒冷的東北季風侵入。他也特別提醒購屋族避開北面或東北面開窗的物件，因為到了冬天，室內溫濕度高於室外，這類窗戶的玻璃內側極容易結露、發霉，久而久之就會造成窗戶下緣牆面產生壁癌與漏水的困擾。尹衍樑總裁雖已遠去，但他留下這本用一生熱血與專利技術灌注的看屋心法，無疑成了他留給所有購屋族最溫暖也最實用的禮物。尹衍樑在書自白，許多人以為他是學企業管理的商界大老，研究土木是不務正業，但其實他從小在紡織工廠長大，10歲時就曾用剩餘的磚頭幫愛犬蓋了一間小狗窩，從此享受工程帶來的成就感。1978年創立潤泰建設，他打破常規成立專屬施工團隊，並將營建業與汽車業對標，認為兩者同屬於提供空間的製造業，只是汽車提供移動空間，建築提供固定空間。為了打破傳統營建業缺乏整合的弊端，他引進「預鑄工法」並積極在地化，研發出多國營建專利，終其一生都在實踐杜甫詩中「大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山」的精神使命。