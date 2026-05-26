我是廣告 請繼續往下閱讀

▲尹衍樑曾經幫陸學森擔任保證人，不料，陸學森卻人間蒸發，讓尹衍樑必須代位求償，信任破裂，讓尹衍樑一怒之下跨海追債。（圖／翻攝自Gogoro Taiwan）

尹衍樑買單陸學森的夢！

尹衍樑助攻陸學森，擔任保證人

信任出現裂痕，貴人變成代償者

潤泰集團總裁創辦人尹衍樑今（26）日凌晨辭世，享壽76歲，消息震撼各界。回顧尹衍樑一生，是一位敢押注未來的人，晚年最具戲劇性的篇章之一，莫過於他與Gogoro創辦人陸學森之間，從賞識、背書到跨海追償的關係轉折，尹衍樑曾賞識陸學森的創業願景，甚至以保證人身分幫忙借款背書，未料後續因債務問題代償約1.5億元，昔日貴人最後變成追債人。陸學森曾是台灣新創圈最會說故事、也最會造夢的人之一。2011年創立Gogoro後，他提出的電動機車概念是一整套城市移動，其中就包含了智慧電動機車、電池交換網路、智慧城市與永續能源。對尹衍樑來說，陸學森把台灣品牌推向世界的造夢者，尹衍樑一向敢看長線，也重視產業創新，因此，當陸學森描繪Gogoro願景時，尹衍樑看見一個可能改變城市能源與交通模式的新產業。真正讓兩人關係超越一般商場往來的是尹衍樑曾出面擔任保證人，2017年，陸學森為認購Gogoro股票，向銀行借款，尹衍樑則出面擔任保證人，讓這場造夢計畫多了一層企業大老的信任背書，有尹衍樑的支持，讓陸學森的造夢故事更有重量。當年陸學森認股沒錢，尹衍樑出面當保人護航，沒想到陸學森卻人間蒸發，留下1.5億元債務讓尹衍樑代償，信任破裂後，尹衍樑動員律師團，對陸學森在美國資產發動清查。尹衍樑1月底委託律師團，要求清查陸學森名下所有帳戶資金及Gogoro股權資料。商場上最難計算的是信任，尹衍樑曾看見陸學森的夢，也願意用自己的信用替他承擔風險，當債務問題浮上檯面，昔日的貴人也成追債人，企業大老願意扶持創業者，讓夢走得更遠；但當承諾無法兌現，夢醒之後，留下的就不只是帳目，還有再也回不去的信任。