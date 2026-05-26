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AI浪潮持續推升，台北股市今（26）日再寫新高點，其中最大功臣就是權值股，權王台積電、IC設計大廠聯發科持續受到資金簇擁，不過漲勢還沒結束嗎？最新外資法人再度調高目標價，台積電被喊出「3字頭」，就連聯發科也被喊上「5922元」目標價。美系外資在最新產業報告中指出，全球伺服器CPU市場正迎來爆發性成長，預估總出貨量將從2025年的2300萬顆，大幅攀升至2030年的6300萬至7000萬顆，年複合成長率（CAGR）高達30%。外資分析，AI浪潮帶動高效能運算需求快速升溫，不僅推升伺服器CPU出貨量，也同步擴大晶片尺寸需求。預估到2030年，全球伺服器CPU每月將消耗約20萬片先進製程晶圓代工產能，晶圓代工龍頭台積電可望成為最大受惠者。報告進一步指出，安謀與超微對台積電的投片需求正快速增加，預估至2030年，相關合作可望替台積電帶來高達441億美元營收，約占整體營收比重11%。在AI需求推升、產能持續吃緊的情況下，外資預估台積電未來數年獲利將顯著成長，每股純益（EPS）可望從今年的98.86元，大幅提升至2030年的243.45元，因此將目標價一舉上調至3000元。另外，IC設計大廠聯發科也獲外資點名看好。另一家外資指出，根據最新TPU供應鏈與產品路線圖變化，Google已逐步將聯發科推向下一代TPU策略核心，角色不再只是替代供應商；反觀Broadcom的定位則轉向偏向備援性質。外資認為，目前市場尚未完全反映Google策略調整帶來的效益，因此在將聯發科2028年EPS預估值大幅上修38%後，最新預估已較市場共識高出68%。在持續給予「強力看好」評等下，目標價也由4500元調升至5922元，調升幅達31%，同步刷新內外資最高目標價紀錄。