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政大博士落榜重考 第一個外校生

捐3億整修體育館 完工不留名不辦儀式

捐13億建達賢圖書館 上樑典禮選在教師節感念恩師

潤泰集團總裁尹衍樑今清晨辭世，其生前不僅在營建業留下輝煌紀錄，更因感到自身學識不足，再度重返校園攻讀研究所及拿下博士學位，不僅獲得政大傑出校友，更為母校捐贈圖書館、修繕體育館。此外，他也響應老師南懷瑾，出資打造光華教育基金會並設立獎學金。尹衍樑先是讀台大商學研究所畢業後，在政大司徒達賢教授指導下，完成論文在1986年獲得博士。就讀政大企管所的尹衍樑在政大創校85週年時，跟前總統夫人周美青（法律系）、從試圖刺殺蔣經國的黃文雄（新聞系）等人，在2012年獲得首屆政大全校性傑出校友。獲獎當時尹衍樑感謝母校栽培，並說當年報考政大博士班時自己成績第8名，可是卻僅有錄取7名，還先前發現錄取名單沒有校外生，還寫信給當時的校長要求退還報名費；不過當時校方未回應，自己隔年重考順利成為政大博士班第一名外校生。尹衍樑也提供經費給政大修繕體育館，財訊董事長謝金河也曾在臉書提到，約2015年時一場會議自己提到體育館年久失修，外牆剝落、室內落水，並向有工程團隊的潤泰集團討救兵是否能幫政大體育館診斷。尹衍樑爽快答應後，兩週後也去勘查現場，考量地層下陷只能重新拉皮，並支付3億元整修經費。謝金河在完工時再度感佩尹衍樑，沒有在體育館內留下任何個人或是潤泰字眼，也沒有任何啟用儀式。政大新地標「達賢圖書館」同樣是出自尹衍樑，該圖書館在2018年開工、2019年完工，該圖書館是尹衍樑感謝恩師司徒達賢，因此捐贈新建經費約13億元，並經老師同意後命名「達賢圖書館」；上樑典禮還特別選在教師節當天，希望更顯感恩心意。