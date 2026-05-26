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韓國女團EXID團員Hani近期隨團體來到台灣舉辦演唱會，在粉絲的熱情包圍下，似乎已經徹底甩開未婚夫精神科醫生梁在雄開辦醫院涉嫌醫死人的爭議陰霾。Hani抵達台灣後因為心情大好，在個人社群網路上開心到連續發出5篇貼文，大方曬出後台合照與粉絲送的各種禮物，並感性表示現在內心非常澎湃與幸福。EXID全體成員23日搭機出國，來到台灣舉辦演唱會。而在24日演出圓滿落幕後，深受感動的Hani隨即在個人IG帳號展開暴風更新，接連曬出大合照、後台花絮、5人疊手展現團魂的黑白照片，以及堆疊成山的手寫信與應援禮物。Hani不僅用英文感性寫下「謝謝台北，我也是一直愛著你們」，更發文向粉絲喊話，表示得知自己的真心有傳達出去，並且一直有人用溫暖的心注視著自己，讓她內心充滿感動，同時也真摯地為每位粉絲的生活加油，相約未來一定要再見面。事實上，Hani原定於2024年9月和未婚夫梁在雄舉行婚禮，然而婚訊曝光不久，男方經營的醫院就捲入「醫死病患」的醫療糾紛。一名30多歲的女性為了治療減肥藥成癮，住進Hani未婚夫梁在雄所經營的精神科醫院，沒想到僅僅住院17天，患者就因為「急性假性腸阻塞」不幸身亡。嚴重的醫療事故引發軒然大波，兩人的婚禮被迫無限期延宕，至今仍然沒有要恢復舉辦的消息，但也沒有傳出兩人分手的風聲。不過Hani一度因爲輿論壓力暫停演藝活動，經歷一段低潮期，男方經營的醫院也在日前向京畿道富川市衛生所正式申報停業。