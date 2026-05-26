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民眾黨今（26）日召開記者會，質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純獲得國發基金投資無利益迴避。對此蘇巧慧受訪回應，妹妹靠著專業城市設計、互動科技在領域上發光發熱，反觀有人竊佔國土、盜採砂石、恐嚇他人（指李四川胞弟），跟這種犯罪行為是完全不一樣的，納悶上週李四川的家人剛在法庭上認罪，接著就有這種莫名其妙的記者會，強調自己仍會堅持選舉就是討論市政，回歸新北願景大家彼此競爭，才是選民之福。對於胞妹遭指控，蘇巧慧回應，自己妹妹的專業是城市設計、互動科技，在國內外得了很多獎，所以很多民間公司找她一起合作，也有很多的單位甚至是國內外都有找她擔任評審。蘇巧慧表示，妹妹靠著自己的專業在領域上發光發熱，而且幫助了很多新的產業及領域。在這樣的狀況下，跟別人竊佔國土、盜採砂石、恐嚇他人（指李四川胞弟），這種犯罪行為是完全不一樣的。蘇巧慧也納悶，上週李四川的家人剛在法庭上認罪，接著就有莫名其妙的記者會。前天李四川爆出在卸任高雄市副市長一職後進建設公司年薪600萬，今天就又有這種莫名其妙的指控，實在是覺得非常地納悶。蘇巧慧表示，自己還是堅持選舉就是討論市政，希望新北市長的選舉應該回歸到對新北的願景、政見，大家彼此做競爭，這樣才是對新北市民最好的事情，大家一起來為新北努力。