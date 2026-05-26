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陳智菡轟：民進黨不造謠就不會執政

最誇張的是側翼搞不懂就算了，就連林楚茵身為立法委員，竟然連這個食品的邊境審查跟毒品的查驗都搞不清楚。

毒駕肇事案件頻傳，接連造成死傷悲劇，引發社會關注。民進黨立委林楚茵昨日質疑藍白陣營在2025年度預算審查中，大幅刪減與凍結警政及查驗相關經費，第一線檢警、海關正需要更多檢測設備與查緝資源，若預算遭削減，恐影響整體緝毒量能。對此，民眾黨立院黨團今（26）日反擊指出，提案是針對流入台灣的蘇丹紅查驗，質疑林楚茵食品與毒品傻傻分不清楚，更痛批民進黨不造謠就不會執政。民眾黨立院黨團今日舉行「抓到了！蘇巧慧家族鍊金術大解密」記者會，立法委員洪毓祥、 新北市板橋區市議員參選人林子宇、新北市中和區市議員參選人陳怡君、黨團主任陳智菡等人出席。針對毒駕頻傳，林楚茵質疑藍白大刪跟凍結預算，削弱緝毒能量，洪毓祥表示，「民進黨講的話，我到現在都不太會相信。 基本上，怎麼會有一個政黨說不支持毒駕，就是說對這個毒駕的這一個重刑嚴罰，或者是說去把這一個東西給抓出來的檢測，這些東西是很荒謬的事情，用肚臍想也知道不可能。」洪毓祥說，就像之前國防軍購一樣，只要不核准，就說他們不支持國防，是中共同路人。「你要搞清楚我們是支持國防，但國防預算不是讓你這樣亂用的」。 他強調公務預算是9500億，再加上特別條例的預算，7800億一年平均也有900億多，8年加起來1兆，各位納稅錢當然要好好監督。「 然後4800億時候說，口口聲聲一定要1.25兆，美國發價書已經有了，川普都已經同意了，有嗎？ 」所以民進黨講的話，你會相信我是不相信。陳智菡補充說，「民進黨不造謠，不會執政喔，把抹黑當作跟喝水一樣的自然」，不只是側翼拿這樣子的舊圖出來炒作，竟然連民進黨的立法委員林楚茵，她竟然說喪屍煙彈是因為緝毒預算被藍白刪光光。陳智菡表示，114年度預算提案是針對蘇丹紅流入台灣，而且是針對食品查驗，現在竟然「竹篙湊菜刀 」把食品查驗的經費的預算案，拿來跟毒品查驗的東西混為一談，「請問一下，你們是把毒品當飯吃嗎？」陳智菡指出，所謂喪屍煙彈毒駕問題，民眾黨立法黨團早就已經在立法院裡聚焦，並且希望法務部要處理，結果法務部過去兩年不處理，一直說提高罰則有問題，到現在才髮夾彎的大轉彎，「所以民進黨不造謠就不會執政了嗎？」民眾黨立院黨團再一次強調，也再次澄清民進黨立委林楚茵竟然「竹篙湊菜刀 」，把這個食品查驗的東西跟毒品混為一談，實在是感到非常遺憾，民進黨立委竟然是這樣的水平。