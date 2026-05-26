回顧尹衍樑的一生，除了在商場叱吒風雲外，平時的興趣也相當與眾不同，接觸帆船40多年的他，經常參與各國帆船比賽，2018年還曾將一艘長達34公尺、價值數億元的遊憩用雙帆帆船，捐給海軍司令部，並改造為訓練帆船。

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玩船40多年　大海如同人生

「大海跟人生差不多，海上有晴天有雨天，有波浪起伏，遇大浪就要克服」，這是尹衍樑玩帆船40多年來的心聲；生前尹衍樑就常心血來潮從台灣東北角的鼻頭角啟航，親自掌舵歷經18小時的航程前往綠島，甚至成為綠島前幾名大地主之一。

▲潤泰集團總裁尹衍樑辭世，生前的他熱愛帆船，駕船年資達40多年。（圖／唐獎Tang Prize官網）
▲潤泰集團總裁尹衍樑辭世，生前的他熱愛帆船，駕船年資達40多年。（圖／唐獎Tang Prize官網）
捐船給國軍　砸上億美元訂船

2018年，尹衍樑將名下原有長達34公尺、價值數億元的遊憩用雙帆帆船「大潤發1號」，大方捐給海軍司令部，讓船隻變身為海軍的TSV-1訓練帆船，目前仍編制在海軍艦隊指揮部151艦隊。

此外，尹衍樑也曾向荷蘭船廠訂製造價高達1.25億美元（約新台幣39億）、世界最大的鋁製帆船「海鷹2號Sea Eagle II」，又被稱為大潤發2號 ，高達81公尺的船體，搭配巨型三桅帆船，在當時船艇界，乃至今日，都是台灣後人難以超越的紀錄。

▲尹衍樑曾向荷蘭船廠訂製造價高達1.25億美元、世界最大的鋁製帆船「海鷹2號Sea Eagle II」。（圖／逍遙遊艇貴賓俱樂部）
▲尹衍樑曾向荷蘭船廠訂製造價高達1.25億美元、世界最大的鋁製帆船「海鷹2號Sea Eagle II」。（圖／逍遙遊艇貴賓俱樂部）
▲尹衍樑將名下原有長達34公尺、價值數億元的「大潤發1號」帆船，捐給海軍改造為TSV-1訓練帆船。（圖／海軍艦隊風雲）
▲尹衍樑將名下原有長達34公尺、價值數億元的「大潤發1號」帆船，捐給海軍改造為TSV-1訓練帆船。（圖／海軍艦隊風雲）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...