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2025-26NBA東區決賽第四戰今（26）正式落下帷幕，克里夫蘭騎士在自家主場以93：130遭到紐約尼克血洗 37 分。系列賽0：4慘遭橫掃的同時，也眼睜睜看著尼克在克城慶祝晉級總決賽。在這場攸關生死的淘汰之戰中，騎士明星老將「大鬍子」詹姆斯·哈登（James Harden）再次於關鍵時刻軟手，低迷且充滿失誤的災難級表現，讓全美媒體與名嘴在比賽期間便發起排山倒海的猛烈砲轟。哈登每逢關鍵季後賽、尤其是瀕臨淘汰的生死戰便集體神隱的惡名，在今天再度被數據狠狠印證。根據數據媒體《Underdog》在比賽期間發布的驚人統計，哈登在本賽季的18場季後賽中，。這種身為球隊核心大腦，外線產出卻比低級失誤還要少的離譜表現，讓騎士的進攻體系在東區決賽完全陷入停滯。名嘴貝萊斯（Skip Bayless）在比賽第二節、騎士落後將近20分時便忍不住在社群平台上發文痛批：「我對尼克的季後賽表現印象深刻，但我對他們的對手騎士卻完全不以為然。騎士的防守簡直是一場災難，尤其是哈登，他的整體表現如同自由落體般崩盤。哈登在季後賽所展現的無形價值，簡直是歷史上最差的！」隨著比賽下半場尼克將分差進一步擴大到40分，比賽徹底淪為垃圾時間，外界對於哈登的忍耐度也達到了臨界點。數據統計指出，哈登在離開休士頓火箭隊之後，對此，尼克資深媒體人佩雷斯（Rob Perez） 在社群上直言不諱地寫道：「到了這個時候，還在為哈登的表現辯護已經不是一種選擇了——而是一種病症。」直指哈登在季後賽的軟手早已無藥可救。回顧哈登在今年東區決賽的整體表現，他場均僅能貢獻16分、4.8籃板、4助攻以及1.3抄截，卻。身為全隊薪資頗高的巨星之一，這樣的攻守效率無疑是騎士遭到橫掃的頭號戰犯。隨著騎士的賽季正式畫下句點，哈登未來的身價也遭到了毀滅性的打擊。隨隊記者邦迪（Stefan Bondy）就在騎士兵敗如山倒之際，無情地預言了哈登的命運：「在今年的自由球員市場上，任何球隊的管理層都不可能再給哈登一份大合約了。」這位曾經的MVP，在今年東決以最不堪的方式慘烈謝幕，不僅葬送了騎士的冠軍夢，恐怕也親手砸碎了自己職業生涯最後一份頂薪的可能。