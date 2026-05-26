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NBA季後賽東區決賽G4今（26）日在克里夫蘭騎士主場進行。面臨0比3淘汰邊緣的騎士隊，今日在主場依舊無法抵擋紐約尼克，終場以93：130慘遭橫掃出局。陣中老將後衛哈登（James Harden）此役再度陷入低迷，形同神隱的表現，也讓傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在給出了極其殘酷的評價，「他正在做他平時最擅長的事，搞消失。」在今日進行的《Inside the NBA》中場特別節目中，歐尼爾針對哈登上半場的消極進攻表現，對著主持人強森（Ernie Johnson）、名宿史密斯（Kenny Smith）與巴克利（Charles Barkley）發表了毫不留情的抨擊。歐尼爾在節目中辛辣地直言：俠客的指責直接切中了哈登今日在球場上的掙扎戰術數據。在前三節時間內，哈登手感極度冰冷，全場累計7投僅2中，在最賴以生存的外線火力上更是徹底崩盤，三分球5投0中，僅靠著罰球勉強進帳12分。不只進攻端無法提供支援，哈登在前三節還發生了全隊最高的4次失誤，在組織與傳導位置上皆未能發揮核心老將應有的穩定度。相較於哈登的荒腔走板，騎士隊後場核心米契爾（Donovan Mitchell）則在上場時間內全力以赴。在進入第四節之前，米契爾個人已經轟下全場最高的28分，屢次在內線與外線突破防線企圖止血，無奈在哈登與其他替補板凳群無法提供實質進攻援助的情況下，米契爾的體能負荷與針對性防守壓力逐漸沉重，最終只能眼睜睜看著分差被不斷擴大。回顧哈登的職業生涯數據庫紀錄，他上一次踏上總冠軍賽，已經要追溯到2012年效力於奧克拉荷馬雷霆，並榮獲年度最佳第六人的時期。今年休賽季轉戰克里夫蘭試圖與米契爾、莫布里（Evan Mobley）合組建隊核心的他，在此系列賽前三戰場均僅能貢獻17.3分、5籃板與3.3助攻。在今日這場非贏不可的背水一戰中，這位36歲的昔日MVP依舊未能展現大心臟特質，淪為球迷口中的「戰犯」。