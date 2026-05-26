台北市228和平紀念公園近日爆出吉祥物「鱷魚火箭」遭人釣走吃掉爭議。2名自稱成大釣魚社的男子，以保護原生種、生態平衡為由，將公園池內知名鱷雀鱔帶走料理，甚至將宰殺、烹調畫面上傳社群，引發網友憤怒。不少市民表示，這尾魚已在公園生活20多年，許多人從小看到大，根本是地標級存在。成大釣魚社事後緊急切割，表示涉事者為校外人士與畢業校友，並非現任社員，對帳號管理疏失公開道歉，涉事2人也坦承未確認規範就擅自捕魚，願接受相關處分。而北市公園處稍早確定，將對2人依《公園管理自治條例第16條》各處以3600元罰鍰。
228公園吉祥物「鱷魚火箭」被釣走！他還PO出料理過程 民眾崩潰
自稱成大釣魚社的兩名男子日前前往台北228公園，把池內長約1公尺多的鱷雀鱔釣起後帶走，甚至將宰殺、烹調過程拍成影片PO上臉書。貼文中還寫下「成大釣魚社外來種清除小隊任務完成」、「多吃外來種，一口一份愛」等內容，宣稱是為了生態平衡與原生物種盡一份心力。
消息曝光後，許多熟悉228公園的民眾看到後相當憤怒，因為這尾鱷雀鱔早在2003、2004年間就已被發現棲息在八角亭水池，雖然屬於外來種，但多年來並未造成危害，加上該區屬於封閉式人造水池，因此一直被園方默許存在，久而久之也成了不少市民與親子族群固定探望的「吉祥物」。
大批網友湧入留言區開轟，「我小時候就看過牠了，根本是地標」、「很常帶小孩去看這隻魚，真的氣到不行」、「這不是清外來種，是把大家共同記憶吃掉吧」、「這麼愛清外來種，怎麼不去吃福壽螺」、「把公園裡的寵物釣走說是生態管理，真的太荒謬」。
不少人直言，更讓人無法接受的是，228公園本身明明就禁止釣魚，涉事者卻直接在公園內垂釣、帶走魚體，還高調把料理影片放上網，根本是想紅想瘋了，「把人家公園裡的魚直接抓去吃掉，真的太誇張」。
成大釣魚社緊急切割！2人親自出面道歉 北市公園處要罰了
隨著爭議持續擴大，成大釣魚社25日緊急發出聲明澄清，表示經查證後，實際釣魚與發文者分別為姜姓校外人士，以及已畢業的陳姓校友，目前2人皆非社團正式成員，且是在未經社團同意與審核下，擅自使用社團帳號發布內容。社團也坦承帳號管理有疏失，對因此造成外界誤解與負面觀感，向大眾致歉。
成大釣魚社表示，後續將加強社群帳號權限管理與貼文審核，也會持續宣導合法、尊重環境的釣魚觀念，希望避免類似事件再次發生。另外，涉事2人後續也發出道歉聲明，坦承當時未查清楚公園規範，誤以為外來種可以自行捕捉與帶走食用，承認判斷不夠周全，對園方與社會大眾造成困擾，願意接受相關罰則與處分。
而北市公園處稍早證實，已接到涉事2人的道歉電話。由於公園內不可釣魚，且警衛現場勘查也未發現鱷雀鱔蹤跡，確認2人已違反《公園管理自治條例第11條》禁止釣魚，將依《公園管理自治條例第16條》各處以3600元罰鍰。北市公園處提醒，228公園會有市府派員定期抽水清潔，若發現外來物種會加以移除，提醒民眾切勿自行捕捉釣魚。
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自稱成大釣魚社的兩名男子日前前往台北228公園，把池內長約1公尺多的鱷雀鱔釣起後帶走，甚至將宰殺、烹調過程拍成影片PO上臉書。貼文中還寫下「成大釣魚社外來種清除小隊任務完成」、「多吃外來種，一口一份愛」等內容，宣稱是為了生態平衡與原生物種盡一份心力。
消息曝光後，許多熟悉228公園的民眾看到後相當憤怒，因為這尾鱷雀鱔早在2003、2004年間就已被發現棲息在八角亭水池，雖然屬於外來種，但多年來並未造成危害，加上該區屬於封閉式人造水池，因此一直被園方默許存在，久而久之也成了不少市民與親子族群固定探望的「吉祥物」。
不少人直言，更讓人無法接受的是，228公園本身明明就禁止釣魚，涉事者卻直接在公園內垂釣、帶走魚體，還高調把料理影片放上網，根本是想紅想瘋了，「把人家公園裡的魚直接抓去吃掉，真的太誇張」。
成大釣魚社緊急切割！2人親自出面道歉 北市公園處要罰了
隨著爭議持續擴大，成大釣魚社25日緊急發出聲明澄清，表示經查證後，實際釣魚與發文者分別為姜姓校外人士，以及已畢業的陳姓校友，目前2人皆非社團正式成員，且是在未經社團同意與審核下，擅自使用社團帳號發布內容。社團也坦承帳號管理有疏失，對因此造成外界誤解與負面觀感，向大眾致歉。
成大釣魚社表示，後續將加強社群帳號權限管理與貼文審核，也會持續宣導合法、尊重環境的釣魚觀念，希望避免類似事件再次發生。另外，涉事2人後續也發出道歉聲明，坦承當時未查清楚公園規範，誤以為外來種可以自行捕捉與帶走食用，承認判斷不夠周全，對園方與社會大眾造成困擾，願意接受相關罰則與處分。