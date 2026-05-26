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▲張信哲（右）曾被許多朋友笑虧根本是在「撿破爛」、「拾荒老人」，但他對古董收藏仍樂此不疲。（圖／小燕有約YT）

歌手張信哲唱紅〈愛如潮水〉、〈過火〉等代表作，私下熱愛古董收藏的他，不僅珍藏價值3億、嘉慶皇帝曾穿過的龍袍及清朝繡服，還有明清家具、瓷器等等，甚至是墳場陪葬品，每件都要價不菲，總價值粗估超過10億元。除了古董，張信哲這些年陸續投資房產且遍及世界各地，總身家相當驚人，但向來低調的他表示房子只有台北3間、北京1間，「沒大家說的那麼誇張。」張信哲出道逾30年，不僅愛唱歌，私下還是古董收藏家，花了許多心力去考古、研究，更曾被許多朋友笑虧根本是在「撿破爛」，但他卻樂此不疲。張信哲的收藏包括嘉慶皇帝曾穿過的龍袍、清朝織繡服飾、明清家具、藝術品等，並多次將私人藏品出借給台北歷史博物館、北京保利拍賣等機構展出，收藏規模早已是「博物館級別」，且每件都價值不菲，光是1件「杏黃色納紗彩雲金龍紋朝袍」就要價千萬元，光是宮廷服飾總價值粗估就高達3億元。除此之外，張信哲曾被好友于台煙爆料，將墳場的陪葬品帶回家，讓主持人小S聽了直呼：「天啊！陪葬的你也拿？」他透露之所以會愛上古董是因為阿祖的遺物，發現這些漂亮的東西，趕緊把它攔截。由於藝術品與古董的價值具有極高的抗通膨特性，圈內古董專家也粗估這些藏品總價值應超過10億，成為真正的「隱形金庫」。而張信哲不僅有收藏古董的興趣，懂投資的他，一度傳出房產遍及世界，但他卻澄清「沒那麼誇張」，僅台北3間、北京 1 間房子，而且都是買來自己住或當工作室，然而地點也都是在精華地段，加上近年房價高漲，身家持續上升中。由於張信哲至今未婚，曾透露以後要是怎麼樣了，這些宮服古董將會全數「裸捐」給適合的博物館，讓更多人欣賞、繼續流傳下去。