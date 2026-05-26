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效力於休士頓太空人隊的日籍投手今井達也於今（26）日客場對陣德州遊騎兵隊的比賽中先發登場，繳出6局無安打、無失分的精彩好投。雖然他在開局控球一度失準，但隨後迅速找回狀態，成功奪下赴美後的第2場勝投，而太空人隊後援投手群也完美接力，終場以9：0完封遊騎兵隊，聯手締造了球隊歷史上第5次的接力無安打比賽。今井達也今天在開賽時明顯有些掙扎，第1局面對前4名打者就投出3次保送，一度在投手丘上困惑歪頭。所幸他及時用滑球讓尼莫（Brandon Nimmo）擊出關鍵的雙殺，隨後又在2死一、三壘的失分危機中，以飛球抓下出局數力保不失。度過首局難關後，今井達也找回控球狀態，除了在第4局保送首位打者、並再度靠著雙殺打化解外，貫徹在好球帶內正面對決的策略。總計今井達也此戰先發6局用了97球，未被敲出任何安打，送出2次三振與4次保送，沒有失掉任何分數。賽後接受當地轉播電視台採訪時，今井回顧表示，因為遊騎兵隊的打線今天沒有很積極地揮棒，所以他努力在投球姿勢中去著重節奏與時機，好讓自己能盡可能不斷取得球數領先，之後也就越投越順。這場精彩的勝投對今井達也而言意義非凡，他先前在4月13日因右臂疲勞被放入15天傷兵名單，在小聯盟進行調整登板復出後，前兩場先發分別因慘失6分與降雨中斷而苦吞2連敗。今天他頂住壓力，一舉奪下自4月4日對戰運動家隊以來，睽違51天的美職生涯第2勝，不僅成功洗刷前兩戰的污名，也向球隊證明了自己具備大聯盟頂級王牌的壓制實力。今井達也完成6局任務退場後，太空人隊的教練團隨即啟動牛棚，第7局由左投歐開特（Steven Okert）上場維持無安打局面，8局起則由山塔（Dennis Santana）把守最後2局。兩位後援投手皆未被敲出安打、無失分，成功幫助太空人隊達成了包含季後賽在內，隊史所締造的第18場無安打比賽，同時也順利幫助球隊斬獲近期的4連勝。