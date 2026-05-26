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近來毒駕車禍頻繁釀憾事，行政院長卓榮泰對此感到遺憾與痛心，指示法務部即刻展開全面檢討。另有藍委喊出毒駕死刑。對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（26）日表示，刑責再怎麼重抓不到也沒有意義，因此需要的是大量警力臨檢，但問題來了，警力真的足夠嗎？所以實質的問題，應擺在要怎麼讓警察不要增加行政負擔，這跟市政是高度相關。對於遏止毒駕再發生，沈伯洋說，《刑法》本來就有相關規範，但毒駕真的要能夠抓得到，其實重點在於臨檢，就好像酒駕一樣，刑責再怎麼重，如果抓不到也沒有任何的意義，認為今天需要大量的警力來臨檢，比如說唾液快篩等，才有辦法抓到毒駕。沈伯洋說，但問題來了，警力真的足夠嗎？所以實質的問題應該要怎麼讓警察不要有多餘的行政負擔，這跟市政是高度相關的，因為現在警察有很多協辦的業務，協辦業務太多的話，警察就沒有辦法去執法。最後沈伯洋表示，警力如果要選擇熱點的話，小孩值得保護，家長最關心的應該是學校附近不要再出現這些毒品。所以不管是300或500公尺之內作為熱點來保護小孩，有可能是現在執法的重點。