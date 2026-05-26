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NBA東區決賽G4克里夫蘭騎士慘遭橫掃淘汰，此戰開局雖靠著明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）連續飆進關鍵進球取得短暫領先，無奈隨後紐約尼克不僅瘋狂肆虐禁區籃板，更在外線多點開花，迅速拉開至20分以上的巨大分差。眼看球隊戰術執行全面失序，轉播單位在暫停時間捕捉到米契爾在休息區情緒徹底炸裂、當眾飆罵隊友的失控畫面，球迷見狀紛紛開酸：「騎士早就放棄了，全隊只剩他還在打球。」知名體育社群Underdog NBA在X平台上分享的即時短片，立即熱烈討論。影片中，當騎士隊在第二節落後達25分被迫叫出暫停時，米契爾顯得極度沮喪與憤怒。他直接跳過主帥阿特金森（Kenny Atkinson），站在休息區中央高分貝對著全隊高聲訓話，神情嚴厲地指出攻防兩端應拿出該有的拼勁。當時，此役表現形同夢遊、出賽14分鐘得分掛蛋且僅抓下1個籃板的主力中鋒艾倫（Jarrett Allen）正坐在板凳上，面對米契爾的怒吼只能神情尷尬地頻頻點頭；而另一位內線核心莫布里（Evan Mobley）則站在一旁默默聆聽。不少球迷在影片下方留言諷刺：事實上，騎士隊在本賽季的季後賽行軍顯得無比艱辛。他們在第一輪與第二輪分別面對奧蘭多魔術與第一種子底特律活塞，皆打滿了整整7場大戰才驚險過關。這種高壓且密集的體能消耗，無疑在東區決賽產生了嚴重的骨牌效應，導致球員在各個進攻位置與防守拼搶上，完全無法與兵強馬壯的完全體尼克隊相抗衡。自2022年從猶他爵士透過大交易轉戰克里夫蘭以來，米契爾始終是這支球隊的代名詞。儘管制服組在賽季中期大膽發動交易，從洛杉磯快艇迎來明星後衛哈登，試圖增強後場的傳導與多功能性，但從這場東區決賽的戰果來看，這項變陣操作顯然未能切中球隊缺乏頂級側翼防守的實質缺陷。