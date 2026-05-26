日本職棒（NPB）讀賣巨人隊傳奇球星阿部慎之助昨（25）日因家暴遭到警方逮捕，今（26）日召開記者會，親自宣布辭去巨人隊監督職務，阿部含淚表示，自己的行為玷污了擁有光榮傳統的巨人軍監督之名，「內心充滿了無比深沉的歉意，真的非常對不起。」據《日刊體育》報導，阿部18歲長女因回嘴被阿部摔倒在地，事發後詢問了「ChatGPT」，並由系統建議通報相關單位，阿部也因此遭警方逮捕。
阿部慎之助家暴遭逮捕 長女尋求「ChatGPT」幫助
阿部昨晚因涉嫌家暴遭到警方逮捕，震驚日本棒球界，根據巨人隊球團掌握並確認的事實經過，昨晚6點左右，阿部在東京的家中，因一對女兒開始爭吵而試圖制止。過程中，阿部因不滿18歲的長女頂嘴而動怒，隨後抓住長女的衣領並將其摔倒在地，所幸長女並未受傷。
阿部長女在事發後隨即詢問了「ChatGPT」，由於系統建議她向兒童相談所（類似台灣的兒童少年福利機構）通報，她便依此尋求協助。警方在接獲兒童相談所的通知後，依現行犯逮捕了阿部，並於今日凌晨將其釋放。據《日刊體育》報導，阿部與長女過去並未發生過類似衝突。
阿部慎之助無法繼續帶隊 橋上秀樹暫代監督
由於阿部涉及暴力事件，無法繼續帶隊，巨人隊也宣布，由首席打擊教練橋上秀樹暫代監督一職，今日起與福岡軟銀鷹隊的交流賽，將不會看到阿部的身影。巨人隊球團老闆山口壽一表示，「施暴的事實非同小可，球團認為無法允許他繼續擔任監督。在交流賽開打前夕發生如此嚴重的醜聞，我們向所有球迷及職棒相關人士致上最深切的歉意。」
阿部慎之助含淚辭去監督職務 坦言玷污巨人隊監督之名
阿部被釋放後，今日也召開記者會，親自宣布請辭巨人隊監督，「因為我個人的家庭糾紛，給廣大球迷、職棒相關人士以及球團帶來了極大的擔憂與困擾。」阿部坦言，自己的行為玷污了擁有光榮傳統的巨人軍監督之名，「內心充滿了無比深沉的歉意，對於能以這樣的方式向大家公開致歉，我心存感激，真的非常對不起。」語畢，阿部深深鞠躬謝罪，隨後宣讀了長女寫給他的一封信，阿部當場流下眼淚。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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阿部昨晚因涉嫌家暴遭到警方逮捕，震驚日本棒球界，根據巨人隊球團掌握並確認的事實經過，昨晚6點左右，阿部在東京的家中，因一對女兒開始爭吵而試圖制止。過程中，阿部因不滿18歲的長女頂嘴而動怒，隨後抓住長女的衣領並將其摔倒在地，所幸長女並未受傷。
阿部長女在事發後隨即詢問了「ChatGPT」，由於系統建議她向兒童相談所（類似台灣的兒童少年福利機構）通報，她便依此尋求協助。警方在接獲兒童相談所的通知後，依現行犯逮捕了阿部，並於今日凌晨將其釋放。據《日刊體育》報導，阿部與長女過去並未發生過類似衝突。
阿部慎之助無法繼續帶隊 橋上秀樹暫代監督
由於阿部涉及暴力事件，無法繼續帶隊，巨人隊也宣布，由首席打擊教練橋上秀樹暫代監督一職，今日起與福岡軟銀鷹隊的交流賽，將不會看到阿部的身影。巨人隊球團老闆山口壽一表示，「施暴的事實非同小可，球團認為無法允許他繼續擔任監督。在交流賽開打前夕發生如此嚴重的醜聞，我們向所有球迷及職棒相關人士致上最深切的歉意。」
阿部慎之助含淚辭去監督職務 坦言玷污巨人隊監督之名
阿部被釋放後，今日也召開記者會，親自宣布請辭巨人隊監督，「因為我個人的家庭糾紛，給廣大球迷、職棒相關人士以及球團帶來了極大的擔憂與困擾。」阿部坦言，自己的行為玷污了擁有光榮傳統的巨人軍監督之名，「內心充滿了無比深沉的歉意，對於能以這樣的方式向大家公開致歉，我心存感激，真的非常對不起。」語畢，阿部深深鞠躬謝罪，隨後宣讀了長女寫給他的一封信，阿部當場流下眼淚。
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