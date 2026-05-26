我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克今（26）日在東區決賽第四戰中，以130：93客場血洗克里夫蘭騎士，最終以4：0將對手乾淨俐落橫掃出局。這不僅是大蘋果軍團睽違27年再度挺進NBA總冠軍賽，更可怕的是，尼克目前在今年季後賽中已經轟轟烈烈地，一舉追平並列季後賽歷史單賽季第三長的連勝紀錄。這份歷史級別的統治力，也讓全美數據媒體紛紛挖出神級鐵律，預言尼克今年的奪冠機率極高！根據權威數據媒體統計，在NBA歷史長河中，能在單一賽季的季後賽期間締造「11 連勝（或以上）」神蹟的球隊屈指可數，在今日之前僅有四支超級球隊曾踏入此領域。這四支傳奇隊伍分別是：最令紐約球迷振奮的是一項近乎不敗的鐵律——（包含 2017勇士、1999馬刺、2001湖人）；唯獨1989年的湖人隊在總決賽因傷兵困擾遭到橫掃。如今，2026年的紐約尼克隊也正式加入了這群歷史神獸的行列，這不僅印證了他們當前的無解狀態，更彷彿為大蘋果的奪冠之路披上了一層象徵王者的歷史金裝。回顧尼克隊本季的這波11連勝，他們在第一輪雖然一度落後給老鷹，但隨後迅速調整，先是連贏老鷹晉級，接著第二輪以4：0橫掃費城 76 人，再到東決4：0完封騎士。自4月23日以來，這支由總教練麥克·布朗（Mike Brown）打造的鋼鐵軍團就再也沒有嚐過失敗的滋味。更恐怖的是，尼克不僅僅是在贏球，他們是在「摧毀」對手。在這波11連勝期間，尼克團隊合計贏了對手高達262分，，打破了2024年波士頓塞爾提克所保持的+243分紀錄。目前尼克隊全隊上下士氣與自信心都達到了隊史顛峰，他們將有長達一週的充裕時間，靜靜等待西區決賽雷霆與馬刺的勝者。這支攻防一體、兼具深厚陣容深度與歷史級連勝氣勢的大蘋果軍團，已經向全聯盟發出了最強烈的冠軍宣言。