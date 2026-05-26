潤泰集團今（26）日上午發布訊息宣布，集團總裁尹衍樑5月26日清晨4時許，在台北榮民總醫院安詳辭世。而回顧尹衍樑的一生，在各個方面多有涉略，包括建築開發、金融保險，還有醫界等。他曾捐贈21億給北榮蓋醫護宿舍、建設全台首座重粒子癌症中心。另外，書田診所更是為了紀念父親而取名。

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尹衍樑今日清晨辭世消息一出，讓不少人相當悲痛。而尹衍樑生前對於醫療的奉獻不可枚舉。在台北市大安區的書田泌尿科、眼科診所還有榮新診所，是尹衍樑所創立，以父親、母親而命名。

▲尹衍樑曾捐贈21億給北榮蓋醫護宿舍。（圖／北榮提供）
▲尹衍樑曾捐贈21億給北榮蓋醫護宿舍。（圖／北榮提供）
同時，尹衍樑更是台北北投振興醫院的董事長，他曾提到，「當生命走到盡頭時，沒有人會在意名利，記得的一定是親情、友情與愛情，所以人生不外乎情與義！」而醫院是見證「親情、友情與愛情」的最佳場域，因此更需要好好地守護，展現人性的光輝。

隔著一條街的台北榮總，與尹衍樑的連結相當深厚。他生前曾捐贈新台幣15億元給北榮建設全台首座重粒子癌症中心，包括主體建築及加速器的基座，但唯一要求就是每年提供2%免費治療名額。

尹衍樑的善舉，也帶動了宏國關係企業、宏泰企業機構、宏泰建設、中保科技集團、華新集團等機構善款捐贈。

看著護理宿舍的老舊，尹衍樑大力贊助，以實物捐建方式由潤泰公司協助興建新的宿舍大樓；為了落實照顧同仁，新醫護宿舍大樓一個月租金只收新台幣1000元。

尹衍樑甘於「被利用」，因為對於組織起了正面的貢獻，「我解決了別人的困境、別人的問題，連帶使我脫穎而出。」

▲尹衍樑與北榮院長等人一同參觀重粒中癌症治療中心內部。（圖／北榮提供）
▲尹衍樑與北榮院長等人一同參觀重粒中癌症治療中心內部。（圖／北榮提供）
▲時任北榮院長張德明（右）與尹衍樑（左）與奠基石合影。（圖／北榮提供）
▲時任北榮院長張德明（右）與尹衍樑（左）與奠基石合影。（圖／北榮提供）

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...