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國防部：共軍遼寧號航艦在西太平洋周邊活動

國防部今（26）日發布共機艦動態，統計自昨日上午6時起至今日上午6時止，國軍偵獲29架次共機，其中24架次共機逾越海峽中線侵擾北部、中部、西南及東部空域，另有7艘共艦在台海周邊活動。國防部今日上午公布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲7艘共艦、1艘公務船及29架次共機；其中24架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，持續在台海周邊活動。國防部昨日晚間表示，自1512時起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。國防部今日例行記者會上，媒體詢問共軍聯合戰備警巡與遼寧號航艦動態，情次室情研中心副主任潘俊光上校表示，聯合戰備警巡執行完畢，國軍都能掌握動態，遼寧號航艦目前在西太平洋活動，國軍持續運用聯合情監偵手段掌握遼寧號活動。潘俊光表示，國軍也會在兼顧軍事安全以及讓國人了解的前提下，適時持續公布相關的訊息。