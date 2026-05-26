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▲王中平（左）熱愛買地種樹，老婆余皓然（右）也非常支持。（圖／翻攝自王中平和余皓然愛的小屋FB）

58歲藝人王中平熱愛種植物，因此經常買地、整地，據傳身價上億元，被封為「演藝圈隱形富豪」。他在4月出席新戲《臥龍好歲月》的首映記者會時，透露前年又砸下500萬左右，於苗栗買了一塊1000多坪的土地，現在手上約有5塊地，不過他不斷砸錢買地，目的，竟都是為了種樹、綠化環境。王中平近年陸續買入多筆土地，前年又於苗栗後龍購入千坪土地，目前名下約有5塊地。但其實，他買地並非為了轉手炒作，只是單純為了滿足喜愛「種樹」與休閒放空的田園興趣。而他的老婆余皓然也曾在受訪時表示，王中平買的地都很偏僻，沒有值多少錢，並透露王中平認為台灣小，地只會越來越少，必須前人種樹後人乘涼、綠化環境，「最起碼他不是把錢花在亂七八糟的地方」。由於王中平手上有多塊地，他也傳出身價高達上億的傳聞，但他表示手上的5塊地，並不都是自己購入，部分是家族繼承、或是長輩留下來的農地，而對於「演藝圈隱形富豪」的稱號，王中平則自嘲笑說比起富豪，自己更像是農夫。而熱愛種樹的王中平，透露自己在每年的植樹節，都會特別種樹，還在近期就一口氣種下了50棵樹。他還表示自己紓壓的方式，就是在自家樹下放空、喝咖啡，對於大自然表現出濃厚的喜愛。