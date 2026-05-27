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歐冠決賽哪兩隊交手？何時開踢？在哪比？

歐冠決賽轉播哪裡看？

歐冠決賽分析：巴黎聖日耳曼VS兵工廠

歐冠是什麼？足球迷不能不知

歐冠、歐霸、歐協聯有什麼不一樣？

歐冠賽程怎麼踢？

歐冠點將錄！哪

支球隊最多冠、誰個球員／教練拿最多冠

▲《NOWnews》整理本週歐冠決賽的基本介紹、賽制、歷史紀錄以及轉播資訊供讀者參考。（圖／翻攝自歐冠官方X）

歐冠決賽哪兩隊交手？何時開踢？在哪比？

對戰組合：巴黎聖日耳曼VS兵工廠

時間：台灣時間23：40

地點：布達佩斯 普斯卡斯競技場

歐冠決賽轉播哪裡看？

▲這支過去常被嘲諷為「靠卡達財團砸錢」的法甲豪門，在過去18個月迎來了浴火重生的改造。（圖／美聯社／達志影像）

歐冠決賽分析：巴黎聖日耳曼VS兵工廠

▲去年風光摘下金球獎的前鋒登貝萊（Ousmane Dembele）已蜕變為高效射手與帶動全隊的領袖，成為球隊轉型的最佳典範。（圖／美聯社／達志影像）

▲兵工廠本季在英超賽場上展現了極高的戰術執行力，球員之間的防禦移動與默契宛如精密儀器。（圖／美聯社／達志影像）

歐冠是什麼？足球迷不能不知

歐冠、歐霸、歐協聯有什麼不一樣？

❗️歐洲冠軍聯賽（歐冠UCL）｜第一級：

❗️歐足總歐洲聯賽（歐霸UEL）｜第二級：

❗️歐洲足總協會聯賽（歐協聯UECL）｜第三級：

歐冠賽程怎麼踢？

❗️變革一：32隊擴軍至36隊！不分組一起排名

❗️變革二：命運一分為三！第25名後直接淘汰

變革三：回歸傳統淘汰賽、客場進球優勢成歷史

歐冠點將錄！哪支球隊最多冠、誰個球員／教練拿最多冠

🔆球隊：皇家馬德里

第一名：皇家馬德里（Real Madrid）｜ 15次

第二名：AC米蘭（AC Milan）｜ 7次

第三名：利物浦（Liverpool）｜ 6次

第三名：拜仁慕尼黑（Bayern Munich）｜ 6次

第五名：巴塞隆納（FC Barcelona）｜ 5次

🔆球員：個人最多6座

❗️亨托（Paco Gento）：

❗️皇馬當代四人組（莫德里奇、卡瓦哈爾、納喬、克羅斯）：

▲C羅（Cristiano Ronaldo） 為首的15名球員，生涯各坐擁5座歐冠金盃。（圖／翻攝自歐冠官方X）

🔆教練：個人最多5冠

▲寫下歷史唯一「歐冠三連霸」神話的皇家馬德里前主帥席丹（Zinedine Zidane）。（圖／美聯社／達志影像）

法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG）在總教練恩里克（Luis Enrique）與足球顧問坎波斯（Luis Campos）的鐵血重塑下，成功轉型為充滿侵略性的年輕勁旅，繼去年在慕尼黑以5：0大勝國際米蘭奪冠後，今年再度強勢挺進歐冠決賽，將在匈牙利布達佩斯與英超冠軍兵工廠（Arsenal）上演世紀對決，挑戰席丹（Zinedine Zidane）皇馬王朝後，現代歐冠歷史上絕無僅有的連霸神蹟，恩里克也有望藉此成為史上第5位三度奪冠的傳奇教頭。《NOWnews》整理本週歐冠決賽的基本介紹、賽制、歷史紀錄以及轉播資訊供讀者參考。這支過去常被嘲諷為「靠卡達財團砸錢」的法甲豪門，在過去18個月迎來了浴火重生的改造。自從送走梅西、內馬爾和姆巴佩等超級巨星後，總教練恩里克彻底廢除過往球星至上的模式，轉而建立以團隊纪律與活力為核心的鐵血體系。去年他們在決賽以5：0血洗國際米蘭打破魔咒，本季淘汰賽更連續斬落瓜迪奧拉領軍的曼城與德甲巨人拜仁慕尼黑，展現驚人的統治力。去年風光摘下金球獎的前鋒登貝萊（Ousmane Dembele）已蜕變為高效射手與帶動全隊的領袖，成為球隊轉型的最佳典範。搭配本季在淘汰賽瘋狂貢獻7進球、3助攻的喬治亞邊路球星克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia），以及杜埃、內維斯等天才新秀，讓這支平均年齡極輕的巴黎擁有前所未有的平衡。手握9成決賽勝率的恩里克將率領這群深信贏球即日常的鋼鐵勁旅，力拚成為近代繼皇家馬德里後首支成功衛冕歐冠的球隊，恩里克也有望藉此歷史性地成為史上第5位3度奪冠的傳奇教頭。反觀來勢洶洶的英超強權兵工廠，這場決賽則是球隊重返歐洲巔峰的終極考驗。在總教練阿爾特塔的匠心調教下，這支倫敦傳統勁旅展現出極致的防守組織與戰術執行力，密不透風的陣地戰防守與教科書般的補位，甚至被對手主帥恩里克高度讚譽為無球狀態下世界上最強的球隊。兵工廠本季在英超賽場上展現了極高的戰術執行力，球員之間的防禦移動與默契宛如精密的儀器。面對登貝萊與克瓦拉茨赫利亞這條全歐最锋利的雙翼突破，邊路防線與整體防守層次將面臨開季以來最高規格的考驗。除了戰術面上的防守對抗，這場決賽對兵工廠而言更是一場嚴酷的心理素質考驗。他們即將面對的是一位在壓力最大時刻反而最危險、習慣帶著獎盃離開球場的對手。如何頂住大巴黎排山倒海的反搶施壓，並發揮己方無球狀態世界第一的防守反擊戰術，將是兵工廠能否粉碎巴黎衛冕夢、歷史性捧起大耳朵盃的最核心命脈。每年8月至隔年5月舉行，通過高強度的聯賽階段與雙回合淘汰賽，最終在五月底或六月初決出象徵足壇俱樂部最高榮譽的「大耳朵盃」。歐冠擁有驚人的高額獎金制度。從入圍獎金、勝場分紅到龐大的全球電視轉播權利金分配，是歐洲頂級豪門最重要的經濟命脈。法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG）在去年奪得隊史首座歐冠金盃，目前正以衛冕軍身分傲視歐洲。歐冠前身為1955年創立的「歐洲冠軍俱樂部盃」（通稱歐洲冠軍盃），初期僅限各國聯賽冠軍參加。1992年賽事正式改制為「歐洲冠軍聯賽」，並引入分組賽制，開啟了長達30年的黃金盛世。隨著賽制與時俱進，目前的現行賽制已擴軍至36支球隊，並大膽引入以「瑞士制」為基礎的全新聯賽模式。36支隊伍透過聯賽定出積分名次，前8名直接晉級16強淘汰賽，第9至24名則透過淘汰附加賽爭奪餘下門票。最終的冠軍不僅能登頂歐洲之巔，還能自動獲得下一年度歐冠、歐洲超級盃以及俱樂部世界盃的參賽資格。不論是歷史底蘊、商業價值還是純粹的足球競技，歐冠都無愧為全球運動迷每年必看的終極盛宴。簡單來說，這三項由歐洲足總（UEFA）主辦的年度賽事，正是以「參賽球隊等級、商業獎金、歷史榮譽」區分出嚴格的三級制擂台。作為歐洲足壇的最高榮譽，歐冠匯集了各大聯賽排名最頂尖的超級豪門（如英超、西甲前4名）。賽事競技水平最高、商業價值與獎金最為豐厚，是每位兩腳世界級球星夢寐以求的終極舞台。屬於歐洲第二等級的頂尖賽事，參賽隊伍主要為各國聯賽中上游球隊、或國內盃賽的冠軍。雖然整體規模次於歐冠，但競技實力依舊強悍，且「歐霸冠軍可直接獲得下賽季歐冠席位」的誘因，往往讓列強殺得難分難解。於2021年全新創辦的第三等級賽事，旨在提供各國聯賽中游球隊、以及歐洲較小聯賽（如北歐、東歐等）的球會參與歐洲主流賽事的機會。歐協聯有效擴大了歐洲足球的參與度，成為新興球隊累積國際賽經驗與爭奪榮譽的重要搖籃。在新制歐冠中，參賽席次從原本的32隊增加至36隊。所有球隊不再被分組，而是置於同一個積分榜中共同競爭。每支球隊在第一階段的「聯賽階段」必須踢滿8場比賽（4主場、4客場），比舊制分組賽多出 2 場。36支球隊會依據歐足總積分係數分為4個檔次，每隊會與每個檔次（包含自己同檔次）各抽兩支球隊交手。這意味著傳統豪門在第一階段就避不開彼此，超級強強對決的頻率與觀賞度均迎來史詩級大飆升。當8場聯賽階段全部大戰完畢後，36支球隊將依照積分與淨勝球進行總排名，這份成績單將直接決定球隊的生死，命運共分為三個區塊。這8支前段班強權將化身種子隊，直接挺進16強淘汰賽。這16支中游球隊必須捉對廝殺，進行「兩回合制」的淘汰附加賽，硬碰硬爭奪剩下8個16強席次。排名末段的12支球隊直接遭到淘汰。值得注意的是，新制已徹底取消過去「歐冠分組第三可降轉至歐霸盃」的復活外卡機制，沒踢好就是直接打道回府。成功躋身16強後，賽事將回歸球迷熟悉的傳統淘汰賽模式。16強、8強以及4強皆採取傳統的「主客場雙循環」兩回合對決。如果在兩回合的正規與加時時間結束後，雙方總比分戰成平手，將直接進入延長賽與高張力的點球大戰。UEFA過去沿用多年的「客場進球優勢制度」已正式取消，這項變革徹底改變了現代教練的戰術布置與賽事預測。在俱樂部奪冠次數的歷史長河中，西班牙傳統豪門皇家馬德里展現了無庸置疑的恐怖統治力，歷史上共奪得15次冠軍，遠遠甩開其他對手。以下為歷史奪冠次數前五名的俱樂部榜單。奪得一次歐冠冠軍已是萬幸，但歷史上有極少數的天選之人能夠揮霍天賦、連續捧盃。自1955年歐冠前身（歐洲冠軍盃）創立以來，歷史上僅有5名球員曾達成了驚人的「6次奪冠」神蹟，且全數與皇家馬德里有關。作為1950年代皇馬五連霸的核心，他在1956至1960年及1966年共6次奪冠，是歷史上第一位六冠王。莫德里奇（Luka Modrić）、卡瓦哈爾（Dani Carvajal）與納喬（Nacho）攜手在2014、2016、2017、2018、2022、2024年為皇馬贏得6座金盃。已退役的德國傳奇中場克羅斯（Toni Kroos）同樣坐擁6冠，其中1座為2013年效力德甲拜仁慕尼黑時拿下，其餘5座皆為皇馬時期所獲。緊隨其後的是以C羅（Cristiano Ronaldo） 為首的15名球員，生涯各坐擁5座歐冠金盃，而球王梅西（Lionel Messi）與哈維（Xavi）等人則以4次奪冠位居第三梯隊。在射手榜方面，C羅與梅西開創了前無古人的百球時代，而新世代的姆巴佩（Kylian Mbappé）與哈蘭德（Erling Haaland）正以驚人效率在後方緊追。在主帥榮譽榜上，義大利傳奇名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）展現了無人能及的執教魔力，生涯至今已累積5座歐冠冠軍（AC米蘭2屆、皇家馬德里3屆），是歐冠歷史上最成功的領航者。在安切洛蒂身後，則有三位主帥以3次奪冠並列第二。其中包括英格蘭傳奇教頭佩斯利（Bob Paisley）、帶領巴塞隆納與曼城打出統治級足球的瓜迪奧拉（Pep Guardiola），以及寫下歷史唯一「歐冠三連霸」神話的皇家馬德里前主帥席丹（Zinedine Zidane）。