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前總統馬英九指控昔日幕僚蕭旭岑、王光慈涉破壞財政紀律，風波延燒數月未果，如今更爆出新北市文化局將介入調查。國民黨立委王鴻薇今（27）日談到此事時，直呼這件事沒有人贏家，大家都得到「馬英九焦慮症」，講到激動處還一度落淚，就連主持人王淺秋也泛淚。王鴻薇今接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，針對馬英九基金會風波，她坦言這個題目怎麼談都是傷害，現在已經沒有贏家，這是已經血流成河，到底是非公斷怎麼回事，現在看起來當事人各執一詞。王鴻薇說，因為馬總統這件事，她知道很多人非常激動、焦慮，得到一種馬總統焦慮症，來自前面大家不知道孰是孰非，尤其看到影片有很大的震撼，過去都說不許美女見白頭，當她老了大家可以接受，但透過影片跟大家的描述，完全沒有辦法跟以前認識的馬總統畫上等號，這怎麼可能是他，不可能，但講的言之鑿鑿，很難評論。王鴻薇續道，他還是希望說，應該留給馬總統跟家人一些處理的空間，王淺秋則說，今天對馬英九的定位，要寫在一個看不到的位置嗎？王鴻薇隨即落淚，王淺秋則說，你看這也是愛護馬英九心切的人，藍軍任何人都不想看到今天的局面發生；王鴻薇則說，真的很感傷，他們的貢獻不會因為現在的事情抹滅，但也看到好多支持者的焦慮感，講不下去了，「我就想到他家人就很難過，其實很多人都有家人面臨失智症的難處。」