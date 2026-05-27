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是方電訊今（27）日舉辦股東常會，董事長邵泓嘉指出，聯雲AI智能資料中心（LY2）進駐率即將滿載，預計到明年底達95%；中科的第四座AI資料中心10月才要動工，已經有50％部分已和客戶簽訂意向書。另，下半年也可能有新IDC投資計畫。LY2估計將在2028年滿載，邵泓嘉說，聯雲AI智能資料中心（LY2）預計在明年底達到95%，因此啟動第四座資料中心，雖然尚未動土，但憑藉公司在AI算力基礎設施的口碑，目前意向書簽署狀況已超過五成，客戶包含國際雲端服務業者、製造業及金融業。是方也規劃將台灣累積的水冷機房建置經驗與技術 know-how 輸出至海外。是方總經理劉耀元說，日前和日本北海道「石狩再生能源資料中心」簽署合作備忘錄。他比喻，石狩資料中心像豪宅，是方的角色像是室內設計師。另，日前是方也攜手AI領導先驅行動貝果（MoBagel）、全球工業及嵌入式AI領導企業高通技術公司，推出「企業私有化地端Agentic AI平台」服務。是方將整合行動貝果的檢索增強生成技術 (RAG) 與高通的高效能邊緣AI及運算能力相結合，協助金融、製造、零售等產業在確保數據資料主權的同時，實現自動化智慧決策。展望今年下半年，是方電訊預期營運將優於上半年，營收、獲利將持續成長，全年營運有望連續9年創新高。