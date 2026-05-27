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陳其邁再奪5星 滿意度全台第一

AI與半導體帶動高雄轉型 打造產業核心樞紐

《遠見雜誌》長期進行的縣市長施政滿意度調查今（27）日公布最新結果，高雄市長陳其邁再度蟬聯「5星首長」最高評級，不僅施政滿意度居全台之冠，8大評比面向平均表現也創下歷史新高，展現穩定高支持度。對此，陳其邁感謝市民的支持，並強調會持續做好做滿，加速推動城市轉型。根據《遠見雜誌》調查，陳其邁在多項指標中表現亮眼，在8大施政面向中，奪下6項第1名、2項第2名，整體平均滿意度持續領先全台縣市首長，再度獲評為5星級縣市長。面對結果，陳其邁表示，無論是民調或各類評鑑，都是市政推動的重要參考，他對《遠見雜誌》的肯定與市民支持表達感謝。對於高滿意度表現，陳其邁回應指出，高雄的進步來自多方共同努力，包括中央立法院預算支持，以及地方議會協助，讓市政得以順利推動。他強調，未來仍將持續「做好做滿」，加速城市轉型腳步，確保高雄發展不中斷。談及未來發展方向，陳其邁指出，當前全球正處於AI產業浪潮，高雄將積極配合國際大廠投資布局，包括台積電相關投資、AI供應鏈以及先進封裝設備產業。他表示，將串聯台南、嘉義與屏東，共同打造半導體S廊帶，使高雄成為區域產業核心樞紐，加速城市經濟轉型與升級。