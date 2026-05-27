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3歲以下牙膏生米粒就好 藥師：每天刷2次、至少2分鐘

齲齒是民眾常見的口腔健康問題，牙膏更是每個家庭每天都會使用的日常用品，然而許多民眾在選購牙膏時，卻不一定知道外包裝上的「含氟量」該如何判斷，對於用量也搞不清楚。藥師及牙醫師表示，當氟離子（F⁻）濃度標示達到1000 ppm以上，可獲得較佳防齲效果；也建議3歲以下兒童牙膏量使用約生米粒大小、3歲以上使用約生豌豆大小即可。藥師公會全聯會與牙醫師公會全聯會今（27）上午共同舉辦「防齲千氟，從齒享福」記者會，藥師公會全聯會理事長林憶君表示，從小建立正確潔牙與防齲觀念，將影響一輩子的口腔健康，而含氟牙膏正是日常生活中最容易落實防齲的用品之一。林憶君說，自2021年7月1日起，一般牙膏及漱口水皆納入化粧品管理，依照《化粧品衛生安全管理法》第7條第1項第5款規定，化粧品外包裝或容器上應明顯標示「全成分名稱」，因此牙膏中的「氟」含量，民眾可從外包裝或容器標示得知。藥師公會全聯會發言人黃彥儒指出，，民眾選購牙膏時，可留意產品標示的氟離子（F⁻）濃度，確認標示之氟離子濃度是否達1000 ppm以上，以獲得較佳防齲效果。不過由於各家廠商標示方式可能不同，民眾在選購時仍可能難以準確判斷，黃彥儒建議，民眾可至社區藥局選購含氟牙膏，由藥師協助了解產品成分；同時留意，部分香料、色素、防腐劑等成分可能引起個別敏感體質者不適。黃彥儒提醒，兒童牙膏「生米粒、生豌豆」用量原則，提醒3歲以下兒童使用約生米粒大小、3歲以上使用約生豌豆大小，透過正確用量與正確刷牙方式，讓孩子在安全範圍內獲得有效防齲保護。藥師公會全聯會與牙醫師公會全聯會也提到「221刷牙原則」，每天刷牙2次、每次至少2分鐘、使用1000ppm以上含氟牙膏融入日常生活中，以有效降低蛀牙與牙周疾病風險。