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▲少女時代中收入最高的不是太妍，而是潤娥（如圖）。（圖／翻攝自潤娥IG@yoona__lim）

韓國女帝太妍（泰妍）將於今（30）日來到高雄世運主場館，參加《K-SPARK IN KAOHSIUNG》拼盤演唱會，同場嘉賓還有GD等大咖，吸引許多粉絲購票參加。身為韓國SM娛樂最強女歌手，太妍每次推出新作品都會獲得超級好評，這也讓她年收入突破25億韓元（約台幣6000萬元），不過令人意外的是，少女時代成員中收入最高的竟不是她，而是近年在戲劇、代言全面開花的潤娥。太妍近年除了固定出演綜藝《驚人的星期六》提升國民度之外，音樂成績更是穩得驚人，推出的歌曲〈I〉、〈To. X〉、〈INVU〉等歌曲都獲得了極佳成績，可以是說是韓國知名度最高的SOLO女歌手之一，這也讓她的身價水漲船高。根據了解，2024年SM娛樂藝人結算薪水時，太妍拿到了韓幣25億的超高數字，因為她除了歌曲能夠拿到超高分紅，YouTube頻道經營同樣有聲有色，訂閱數突破百萬，再加上陸續接下的品牌代言，讓她出道17年仍然是韓國話題女王，身價早已突破2000萬美金（約台幣6.3億）。不過即使太妍吸金力如此瘋狂，她仍然不是少女時代內部的「吸金女王」，團體中賺最多的是成員潤娥，她近年憑藉演員與精品時尚資源全面爆發，陸續推出的戲劇作品《暴君的廚師》、《歡迎來到王之國》、《黑話律師》等作品讓他人氣衝上巔峰，甚至辦起了巡迴見面會，預計總身價已經來了3000萬美元（約台幣9.3億）。太妍2007年起以少女時代隊長身分出道，除了團體活動，她也持續在演藝圈各方面發展，尤其是電視劇的OST，《快刀洪吉童》、《德魯納酒店》等作品都能夠聽見她的美聲。今日她來到高雄世運主場館，出席《K-SPARK IN KAOHSIUNG》韓流拼盤演唱會，同場嘉賓還有GD、DPR IAN、KiiiKiii、FTISLAND大咖雲集，吸引許多粉絲購票參加，目前票卷還在KKTIX熱賣中，有興趣的粉絲千萬別錯過。