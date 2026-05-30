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韓國女星高允貞近年陸續演出《Moving異能》、《機智住院醫生生活》、《愛情怎麼翻譯？》，已經成為韓劇圈最受矚目的新生代女演員之一。出道前曾是模特兒的她，早就以美貌聞名，還被稱為「韓國最美整形範本」，轉當演員後，從出道初期的小配角，到如今穩坐女主角位置，她幾乎每一部作品都成功掀起話題，連影帝李政宰、柳承龍都曾公開稱讚她的表現與潛力。《NOWNEWS今日新聞》回顧高允貞短短幾年間的演藝路，不只作品成績亮眼，戲路拓展速度也相當驚人！高允貞在2019年透過《會讀心術的那小子》正式以演員身分出道，飾演女主角從小認識的朋友「金素賢」，年紀輕輕就獨自扶養女兒長大。雖然戲份不算特別多，但首次演戲就挑戰單親媽媽角色，成熟穩定的情緒表現，讓觀眾對這位新人留下深刻印象。2020年她接連出演《非常校護檔案》與《Sweet Home》。在《非常校護檔案》中，高允貞飾演已經過世、卻仍留有強烈執念的女高中生「崔有珍」，其中一場崩潰哭戲讓不少觀眾開始注意到她的存在。同年的《Sweet Home》則成為她知名度大幅上升的重要作品。她飾演患有氣喘的護理師「朴宥莉」，拿著十字弓與怪物對抗，同時負責幫倖存者包紮治療。即使滿臉灰塵、穿著狼狽，依舊藏不住高顏值，也因為和李陣郁的感情線，引發不少觀眾討論。2021年，高允貞在《Law School》中飾演法學院學生「全藝瑟」，角色長期遭男友情緒控制、家暴，脆弱的情感表現讓觀眾相當心疼，也進一步證明她不只擅長演出冷艷角色，在情緒戲上同樣有高度完成度。2022年，高允貞以電影《獵首密令》正式進軍大銀幕，飾演捲入間諜行動的大學生「趙維靜」。首次拍電影就與李政宰、鄭雨盛等影帝級演員同台對戲，展現出初生之犢不畏虎的穩定演技。身兼導演的李政宰更曾公開稱讚她「很有明星氣場」，高允貞也憑藉這部作品，一口氣入圍青龍電影獎、大鐘獎、百想藝術大獎等多項最佳新人獎。真正讓高允貞躍升主演女演員的作品，則是《還魂：光與影》。當時第二季由她接替庭沼珉擔任女主角，消息曝光後曾引發不少爭議，但播出後，她憑藉細膩眼神演技、極具仙氣的古裝扮相，以及與李宰旭自然強烈的CP感，成功逆轉評價。尤其角色失憶前後的情緒差異，更被觀眾大讚「完全像不同人」。2023年的《Moving 異能》則讓高允貞人氣再度暴漲。她飾演擁有超強恢復能力的高中生「張喜秀」，不只動作戲表現亮眼，和柳承龍飾演的父親之間的親情線也讓不少觀眾看到落淚。劇中她與李正河的青春戀愛感，更讓「張喜秀」成為當年最具代表性的韓劇女主角之一，大概從這時候，開始有人會說：「高允貞我老婆！」爆紅之後，高允貞也正式進入「作品就是品質保證」的階段。2025年主演《機智住院醫生生活》時，飾演婦產科住院醫師，褪去過去神秘冷艷形象，以生活感十足、偶爾笨拙卻真誠的角色魅力再次圈粉。作品播出後不只收視與話題度穩定，更成功延續《機智醫生生活》系列的人氣，高允貞自然流暢的群戲表現，也被認為是她演技成熟的重要轉折點。今年她又陸續推出《愛情怎麼翻譯》、《努力克服自卑的我們》，戲路持續拓寬。《愛情怎麼翻譯》以語言與溝通作為核心主題，在翻譯與誤解之間逐漸靠近彼此的故事。高允貞在劇中挑戰演出雙重人格，情感層次更加細膩，需要消化大量感情戲。作品播出後，高允貞的全球人氣明顯更上一層樓，和金宣虎的化學反應更是引發熱烈討論。《努力克服自卑的我們》中，高允貞又再度挑戰截然不同的題材。由《我的大叔》、《我的出走日記》編劇朴海英執筆，聚焦現代成年人普遍擁有的「無價值感」與自我懷疑，描寫一群在人生中停滯、焦慮，卻仍努力撐下去的人們。高允貞在劇中飾演外表看似冷靜強勢、內心卻極度害怕失敗的電影製作人「邊恩雅」，細膩詮釋成年人壓抑、自卑又渴望被理解的情緒，播出後掀起大量共鳴，雖然收視不如預期，但還是高允貞奠定「實力派演員」地位的重要轉折作品。