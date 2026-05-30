我是廣告 請繼續往下閱讀

▲作家楊双子（左2）與伴侶賴庭荷（左1）的婚禮，2020年在公視實境秀《阮三个》播出，當時連俞涵是婚禮攝影師（右下），楊貴媚（左3）是民宿老闆娘，站在右上方的是證婚人王小棣，陣容超豪華。（圖／翻攝自許光漢YouTube@mumu）

台灣知名作家楊双子以小說《臺灣漫遊錄》拿下象徵全球文學最高榮譽之一的「國際布克獎」（International Booker Prize），成為台灣歷史上榮獲該項國際大獎的第一人。震撼世界文壇的成就，讓全台粉絲陷入瘋狂，隨後更有眼尖網友翻出，楊双子與伴侶賴庭荷的婚禮，出現在2020年公視推出的實境節目《阮三个》第二季。當時現場許多明星前來協助，楊貴媚是民宿老闆娘，許光漢、章廣辰、張軒睿當服務生，鄭宜農是婚禮歌手，連俞涵是攝影師，王小棣擔任證婚人，婚禮工作人員陣容豪華到可以拍一部金馬獎電影了。回顧2020年公視推出的實境節目《阮三个》，由明星親自體驗民宿經營。當時民宿接到了楊双子與伴侶賴庭荷的訂房需求，得知兩位女孩希望能在此舉辦一場終身難忘的戶外婚禮。身為民宿老闆娘的金馬影后楊貴媚，在得知這項重大任務後深受感動，在鏡頭前豪氣發下豪語：「這場要給他開下去！」 表明無論民宿虧錢與否，都要全力以赴幫她們完成夢想。楊貴媚動用了強大的人脈，邀請名導王小棣擔任證婚人、獨立音樂人鄭宜農獻唱、現場彈琴的音樂老師是電影《逆光飛翔》的主角黃裕翔。婚禮當天的氣氛更是感人至深，隨著婚禮儀式的進行，現場充滿了真摯的告白交流與淚水，新人和賓客都落淚，連前來幫忙的許光漢、章廣辰、張軒睿這三位大男孩，也被現場神聖且幸福的氛圍徹底感染，本來忙完場邊服務，躲在台下三人哭成一團，楊貴媚也請三人上台，一一為新人送上祝福，三人一邊抹著喜悅的淚水，一邊對新人表示：「你們的故事感染了我們，真的希望你們幸福。」當年婚禮現場出現的多位演員，都是現在觀眾十分熟悉的面孔，擔任主持之一的范少勳發揮手作精神，憑空打造出一個復古小雜貨店，張軒睿是自告奮勇向製作人提議前來幫忙，還揪了章廣辰、許光漢一起當服務生，搬重物、佈置會場和打點現場大小事。隨著楊双子在國際文壇大放異彩、奪下布克獎為台爭光，這段6年前充滿愛與善意的神仙婚禮影片再度爆紅，粉絲也感嘆，這真的是台灣最美好、最美麗的一道風景。