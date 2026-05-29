「地上最強生物」範馬勇次郎最近真的超忙。才剛宣布將作為 DLC 角色參戰格鬥遊戲《鐵拳8》，如今 Netflix 又宣布《刃牙道：無敵武士》Part 2 將於6月18日全球上線，一次12集，讓不少粉絲笑稱「勇次郎根本全年無休」。《刃牙道：無敵武士》改編自板垣惠介人氣格鬥漫畫《刃牙》系列第四部《刃牙道》，劇情講述「地表最強父子大戰」結束後，各路格鬥家陷入空前無聊，為了尋求刺激，德川光成利用克隆技術，讓天下無雙的不敗武士「宮本武藏」復活，展開現代格鬥家與古代最強劍客的生死對決。
隨著宮本武藏現身，範馬刃牙、範馬勇次郎，以及地下鬥技場那些只為戰鬥而活的怪物級格鬥家，也全都被捲入這場前所未有的死戰。現代格鬥技是否能與古代劍豪抗衡，成為《刃牙道》最核心的衝突。
《刃牙道：無敵武士》Part 2 將於6月18日上線Netflix，官方宣布劇情將進入瘋狂的篇章，愚地獨步、涉川剛氣、烈海王等角色將輪番挑戰宮本武藏，地下鬥技場更首次允許使用真刀實劍，預計戰鬥規模與血腥程度都會全面升級。
該作品今年2月推出 Part 1 時，就以誇張、獵奇、充滿壓迫感的戰鬥場面掀起話題，將《刃牙》系列超乎想像的暴力美學徹底發揮。不少觀眾也認為，《刃牙道》相比過去作品，更進一步放大了「人類肉體極限」與「純粹暴力」的瘋狂感。
《刃牙》系列之所以能長年維持高人氣，與其獨特世界觀有關。自1991年開始連載以來，《刃牙》已發展成日本最具代表性的格鬥漫畫，後續陸續推出《刃牙II》、《範馬刃牙》、《刃牙道》、《刃牙道II》等多部續作，整個系列橫跨超過30年。Netflix 近年持續推動動畫化，從2018年版《刃牙》、2021年《範馬刃牙》，到今年推出的《刃牙道：無敵武士》，都維持相當高的討論熱度。
加上近期《鐵拳8》聯動範馬勇次郎，也讓這位「地上最強生物」幾乎無所不在。對不少格鬥迷來說，今年可以說是徹底被《刃牙》宇宙全面洗版的一年。
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該作品今年2月推出 Part 1 時，就以誇張、獵奇、充滿壓迫感的戰鬥場面掀起話題，將《刃牙》系列超乎想像的暴力美學徹底發揮。不少觀眾也認為，《刃牙道》相比過去作品，更進一步放大了「人類肉體極限」與「純粹暴力」的瘋狂感。
《刃牙》系列之所以能長年維持高人氣，與其獨特世界觀有關。自1991年開始連載以來，《刃牙》已發展成日本最具代表性的格鬥漫畫，後續陸續推出《刃牙II》、《範馬刃牙》、《刃牙道》、《刃牙道II》等多部續作，整個系列橫跨超過30年。Netflix 近年持續推動動畫化，從2018年版《刃牙》、2021年《範馬刃牙》，到今年推出的《刃牙道：無敵武士》，都維持相當高的討論熱度。
加上近期《鐵拳8》聯動範馬勇次郎，也讓這位「地上最強生物」幾乎無所不在。對不少格鬥迷來說，今年可以說是徹底被《刃牙》宇宙全面洗版的一年。