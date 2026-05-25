格鬥遊戲與動漫再度跨界合作，3D 對戰格鬥遊戲《鐵拳 8》發行商萬代南夢宮娛樂今（25）日於美國芝加哥格鬥大賽「Combo Breaker 2026」決賽舞台上，毫無預警地宣布，第三季中第四位追加的壓軸角色，是來自經典格鬥漫畫《刃牙》、人稱「地上最強生物」的究極反派「範馬勇次郎」。
《刃牙》連載35週年 破億銷量神作踏入鐵拳舞台
《刃牙》是日本漫畫家板垣惠介於1991年開始連載、累計銷售超過1億本的經典格鬥漫畫，「範馬勇次郎」作為主角「範馬刃牙」的父親，在原作中擁有超越人類極限的恐怖實力。本次跨界合作同時也是為了紀念《刃牙》系列連載35週年的特別企劃，讓這位格鬥漫畫界的「天花板」正式踏上 3D 格鬥的最高舞台。
在原作中，範馬勇次郎的強大已超越人類與國家軍隊的極限，除了擁有哭泣嬰兒臉孔形狀的背部肌肉，俗稱「鬼背」外，更有著徒手停住地震、將石墨捏成鑽石的恐怖神力。
《鐵拳》系列最核心的劇情，圍繞在三島家族（平八、一八、風間仁）代代相傳、拳拳到肉的「父子相殘、把爸爸丟下火山」傳統；而《刃牙》的核心劇情，同樣是主角範馬刃牙為了超越暴虐的父親範馬勇次郎而戰。雙方在「糟糕父親與硬派格鬥」的調性上展現了極高的角色共鳴度。
萬代南夢宮娛樂已在 YouTube 頻道公開《TEKKEN 8 – Yujiro Hanma Teaser》前導預告片。範馬勇次郎將作為第三季季票的最終壓軸角色，於2027年冬季正式實裝登陸各大平台，消息一出，國內外社群媒體瞬間引發討論，玩家紛紛表示，這次客串角色「純度實在太高了」。
隨著這次公開，《鐵拳8》第三季4位DLC角色名單也全部到齊。
🟡州光：預計 2026 年 5 月 27 日率先上線。
🟡鮑伯：預計 2026 年夏季推出。
🟡小羅傑：預計 2026 年秋季推出。
🟡範馬勇次郎：預計 2027 年年初推出。
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《刃牙》是日本漫畫家板垣惠介於1991年開始連載、累計銷售超過1億本的經典格鬥漫畫，「範馬勇次郎」作為主角「範馬刃牙」的父親，在原作中擁有超越人類極限的恐怖實力。本次跨界合作同時也是為了紀念《刃牙》系列連載35週年的特別企劃，讓這位格鬥漫畫界的「天花板」正式踏上 3D 格鬥的最高舞台。
在原作中，範馬勇次郎的強大已超越人類與國家軍隊的極限，除了擁有哭泣嬰兒臉孔形狀的背部肌肉，俗稱「鬼背」外，更有著徒手停住地震、將石墨捏成鑽石的恐怖神力。
萬代南夢宮娛樂已在 YouTube 頻道公開《TEKKEN 8 – Yujiro Hanma Teaser》前導預告片。範馬勇次郎將作為第三季季票的最終壓軸角色，於2027年冬季正式實裝登陸各大平台，消息一出，國內外社群媒體瞬間引發討論，玩家紛紛表示，這次客串角色「純度實在太高了」。
隨著這次公開，《鐵拳8》第三季4位DLC角色名單也全部到齊。
🟡州光：預計 2026 年 5 月 27 日率先上線。
🟡鮑伯：預計 2026 年夏季推出。
🟡小羅傑：預計 2026 年秋季推出。
🟡範馬勇次郎：預計 2027 年年初推出。