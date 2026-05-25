效力休士頓太空人隊的旅美好手鄧愷威，昨日迎接本季第4場先發，面對芝加哥小熊繳出6局、6K無失分，順利奪下第3勝，其中一顆三振前道奇球星康佛托（Michael Conforto）的變速球，被球迷剪成片段，在Threads引發討論，賽後8小時內引發2.5萬人按讚、超過470則留言與3000次分享，狂讚這顆球尾勁太噁心，重播100次也不過癮，還有球迷妙比喻，這球「從彰化拐到花蓮！」
鄧愷威第四局狂飆變速球 康佛托大揮空三振
鄧愷威此役面對小熊，首局就飆出2次三振，展現出色壓制力，二、三局製造雙殺化解失分危機，第五局第2次面對曾入選明星賽的康佛托，2好0壞時投出一顆87.4英哩外角變速球，只見這球尾勁一路向左打者外角掉、與招牌球種橫掃球跑法相反，造成左打的康佛托大揮空三振，後者還露出疑惑張嘴表情。
變速球非主力球種 使用率僅9%
事實上，變速球並非是鄧愷威主力球種，根據《Savant》數據顯示，變速球使用率僅9%，主要是面對左打者時會使用，但開季初球威仍待調整，被打擊率一度飆升至3成以上，被戲稱是擁有全聯盟最強（橫掃球）與最弱球種的男人，但隨著近2場先發逐漸找到感覺，本戰後，變速球被打擊率也下修至2成50。能夠有效解決反邊打者，成為鄧愷威連續2場先發11局、狂飆13K無失分關鍵。
投球片段2.5萬人按讚 球迷大呼尾勁太噁心：從彰化拐到花蓮
賽後有球迷特別剪輯鄧愷威這顆變速球到社群上，搭配貼文，「這顆變速是凌晨最讓我清醒的一顆魔球」，立刻引發球迷關注，影片上傳不久就登上熱搜，賽後不到8小時引發廣大迴響，截稿前總計超過2.5萬人按讚、470則留言與3000次分享。
眼見鄧愷威找到變速球感覺，甚至投出超噁心軌跡，台灣球迷紛紛表示，「為什麼連變速球都可以跑成這樣？」、「從彰化拐到花蓮」、「軌跡也太變態了吧」、「看看打者無計可施的表情」，還有人分析鄧愷威若能維持這場表現，「單季10勝跑不掉」、「躍升頭號先發了吧」
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鄧愷威此役面對小熊，首局就飆出2次三振，展現出色壓制力，二、三局製造雙殺化解失分危機，第五局第2次面對曾入選明星賽的康佛托，2好0壞時投出一顆87.4英哩外角變速球，只見這球尾勁一路向左打者外角掉、與招牌球種橫掃球跑法相反，造成左打的康佛托大揮空三振，後者還露出疑惑張嘴表情。
變速球非主力球種 使用率僅9%
事實上，變速球並非是鄧愷威主力球種，根據《Savant》數據顯示，變速球使用率僅9%，主要是面對左打者時會使用，但開季初球威仍待調整，被打擊率一度飆升至3成以上，被戲稱是擁有全聯盟最強（橫掃球）與最弱球種的男人，但隨著近2場先發逐漸找到感覺，本戰後，變速球被打擊率也下修至2成50。能夠有效解決反邊打者，成為鄧愷威連續2場先發11局、狂飆13K無失分關鍵。
投球片段2.5萬人按讚 球迷大呼尾勁太噁心：從彰化拐到花蓮
賽後有球迷特別剪輯鄧愷威這顆變速球到社群上，搭配貼文，「這顆變速是凌晨最讓我清醒的一顆魔球」，立刻引發球迷關注，影片上傳不久就登上熱搜，賽後不到8小時引發廣大迴響，截稿前總計超過2.5萬人按讚、470則留言與3000次分享。
眼見鄧愷威找到變速球感覺，甚至投出超噁心軌跡，台灣球迷紛紛表示，「為什麼連變速球都可以跑成這樣？」、「從彰化拐到花蓮」、「軌跡也太變態了吧」、「看看打者無計可施的表情」，還有人分析鄧愷威若能維持這場表現，「單季10勝跑不掉」、「躍升頭號先發了吧」