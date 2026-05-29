韓籍啦啦隊女神李多慧近日因在球場表演時，穿著代表北一女的「小綠綠制服」遭到炎上，挨批「性化制服」，輿論持續延燒。對此，資深體育主播徐展元昨（28）日也在臉書貼出一組舊照，表示自己37年前早就穿過北一女制服演話劇了，徐展元笑說他在回憶年輕歲月，雖未提李多慧的名字，但此舉被解讀成是默默力挺李多慧，跟她站在同一陣線。
徐展元也穿過北一女制服 曬37年前青春舊照
徐展元昨日在臉書發文，貼出多張青春舊照，直呼自己37年前就穿過北一女制服了。只見照片中的徐展元男扮女裝，模樣很青澀，笑起來乖巧陽光，不僅穿上小綠綠制服，下半身也有搭配黑色百褶裙。
徐展元笑說，自己當時就讀台北市中正高中，「高二時學校舉辦班際盃英語話劇比賽，我就穿著同班同學的姐姐的小綠綠制服演出。」徐展元透露，當時中正高中是男生第4志願，前3依序是建中、師大附中、成功，因為1988年他考高中時，還沒有松山、內湖、中崙、南湖、大同等學校。
這些舊照勾起徐展元的回憶，粉絲看了也紛紛開玩笑留言，「您1989年就領先韓國了」、「美男子耶！就算女裝也很好看」、「有金城武的味道」、「展元打扮成女生，一點都沒有違和感」、「原來你才是最適合北一女制服的人」、「你沒把裙子改短，沒事」、「看來是站在多慧這邊的」。
徐展元疑低調挺李多慧 她穿小綠綠被罵隔天立刻換裝
不少網友看到徐展元的照片，也聯想到最近因為穿北一女制服被罵的韓籍女神李多慧，認為徐展元雖未提她的名字，但在這敏感時機不怕被炎上，分享自己的北一女制服照，其實就是在挺她。
而李多慧遭炎上後，隔天表演就立刻改穿白色襯衫和牛仔褲，並透過經紀人表示：「相關服裝和演出沒有消費、醜化、不尊重特定學校文化的意圖，謝謝大家的回應，在後續的表演，我也會更加積極努力準備，帶給大家美好體驗與回憶。」希望能平息風波。
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徐展元昨日在臉書發文，貼出多張青春舊照，直呼自己37年前就穿過北一女制服了。只見照片中的徐展元男扮女裝，模樣很青澀，笑起來乖巧陽光，不僅穿上小綠綠制服，下半身也有搭配黑色百褶裙。
徐展元笑說，自己當時就讀台北市中正高中，「高二時學校舉辦班際盃英語話劇比賽，我就穿著同班同學的姐姐的小綠綠制服演出。」徐展元透露，當時中正高中是男生第4志願，前3依序是建中、師大附中、成功，因為1988年他考高中時，還沒有松山、內湖、中崙、南湖、大同等學校。
這些舊照勾起徐展元的回憶，粉絲看了也紛紛開玩笑留言，「您1989年就領先韓國了」、「美男子耶！就算女裝也很好看」、「有金城武的味道」、「展元打扮成女生，一點都沒有違和感」、「原來你才是最適合北一女制服的人」、「你沒把裙子改短，沒事」、「看來是站在多慧這邊的」。
不少網友看到徐展元的照片，也聯想到最近因為穿北一女制服被罵的韓籍女神李多慧，認為徐展元雖未提她的名字，但在這敏感時機不怕被炎上，分享自己的北一女制服照，其實就是在挺她。
而李多慧遭炎上後，隔天表演就立刻改穿白色襯衫和牛仔褲，並透過經紀人表示：「相關服裝和演出沒有消費、醜化、不尊重特定學校文化的意圖，謝謝大家的回應，在後續的表演，我也會更加積極努力準備，帶給大家美好體驗與回憶。」希望能平息風波。