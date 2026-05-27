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▲李多慧在大巨蛋身穿北一女校服熱舞，引發部分校友反彈。（圖／記者張一笙攝）

韓籍啦啦隊女神李多慧昨（26）日在臺北大巨蛋演出中場舞時，身穿北一女制服搭配熱舞演出，原本被不少粉絲大讚青春感十足，沒想到卻意外掀起「校服挪用」爭議。部分北一女校友與女性網友發文質疑，認為將特定女校制服用於商業表演並不妥，甚至直言「女學生形象不該被娛樂化消費」，相關討論迅速在Threads延燒。對此，李多慧透過經紀人向《NOWNEWS今日新聞》記者發聲，直球對決表示：「沒有醜化意思！」一名自稱北一女校友兼舞評人的網友在社群發長文表示：「My culture is not your costume.（我的文化不是你的表演服）」，認為教育場域象徵不該被直接拿來作為商業演出元素，同時也質疑：「為什麼不是穿建中制服，而是北一女裙裝？」掀起兩派網友激烈論戰。不少網友認為，李多慧團隊這次企劃缺乏敏感度，尤其裙子明顯比一般制服還短，更讓部分女性粉絲感到不舒服，有粉絲坦言自己雖然非常喜歡李多慧，但看到她穿北一女制服熱舞時，第一時間還是覺得「怪怪的」。面對外界質疑聲浪，李多慧稍早也親自在社群發出125字聲明回應，她表示這次演出是配合「臺北城市主題」所策劃，希望透過青春與活力呈現臺北地方特色，帶給觀眾不同感覺的應援舞台。李多慧也強調：「相關服裝和演出沒有消費、醜化、不尊重特定學校文化的意圖。」並感謝大家的意見與回饋，未來會更加努力準備表演，希望帶給粉絲更好的體驗與回憶。聲明曝光後，網路上依舊掀起兩派聲音。部分粉絲認為外界反應過度，強調李多慧本身並沒有惡意，也沒有刻意性感化制服，「只是青春校園風格的舞台設計」。也有人指出，啦啦隊文化本來就經常結合角色扮演與主題服裝，不應無限上綱。不過另一派網友則認為，即使沒有惡意，公眾人物與球團團隊仍應對特定制服與校園文化保持更高敏感度。整起事件也讓「校服能否作為商業演出元素」再度成為討論焦點。