很多人為了健康，口渴時會刻意避開手搖飲，改選蜂蜜檸檬或現打果汁，但小心，你可能掉進了「偽健康飲品」的陷阱！高敏敏營養師近期發文示警，有 6 種看似養生的飲料，其實藏了驚人糖分，喝錯了不僅無法補水，還會讓代謝卡關，成為你越喝越胖的隱形殺手。
🟡 身體水腫、體重升？元凶恐是「喝錯水」
為什麼有時候照鏡子覺得自己代謝不順、整個人顯得臃腫？高敏敏指出，常見的水腫原因通常與以下三點有關：
🟡 揭開 6 大「偽健康飲品」的糖分面目
市面上許多飲品的外包裝常讓人產生「健康」錯覺，高敏敏特別點名以下 6 種需要多加留意的名單：
想要維持良好的代謝，選對液體是關鍵。高敏敏將純水與這些飲料進行了對比：
真正的水：
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為什麼有時候照鏡子覺得自己代謝不順、整個人顯得臃腫？高敏敏指出，常見的水腫原因通常與以下三點有關：
- 飲食吃太鹹： 鈉離子攝取過多，導致水分滯留。
- 久坐少動： 循環變差，廢物無法代謝。
- 水分滯留： 身體缺水時會更想「抓緊水分」。
市面上許多飲品的外包裝常讓人產生「健康」錯覺，高敏敏特別點名以下 6 種需要多加留意的名單：
- 現打果汁： 為了口感通常會濾掉纖維並額外加糖，加上水果本身的果糖，一杯糖量極易超標。
- 蜂蜜檸檬： 檸檬極酸，店家必須加入大量糖分才能平衡口感，熱量其實非常驚人。
- 有糖優酪乳： 雖然含有益生菌，但市售品為了風味，添加的糖分驚人，熱量不容小覷。
- 甜豆漿： 豆漿雖是優質蛋白，但一旦加糖就變成了含糖飲料，失去了原本的清爽。
- 運動飲料： 專為大量流汗後設計。若平常久坐辦公室喝，本質上就是在喝糖水。
- 水果茶： 大多是用糖漿搭配茶湯，裡面真實水果很少，維生素有限但糖分卻極高。
想要維持良好的代謝，選對液體是關鍵。高敏敏將純水與這些飲料進行了對比：
真正的水：
- 0 大卡，完全無負擔。
- 不會引起血糖劇烈波動。
- 真正輔助身體代謝循環，排出廢物。
- 熱量約在 150 至 500 大卡之間。
- 會導致血糖快速飆升，誘發脂肪囤積。
- 容易導致水分滯留，讓水腫問題反覆出現。