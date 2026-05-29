很多人為了健康，口渴時會刻意避開手搖飲，改選蜂蜜檸檬或現打果汁，但小心，你可能掉進了「偽健康飲品」的陷阱！高敏敏營養師近期發文示警，有 6 種看似養生的飲料，其實藏了驚人糖分，喝錯了不僅無法補水，還會讓代謝卡關，成為你越喝越胖的隱形殺手。

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🟡 身體水腫、體重升？元凶恐是「喝錯水」
為什麼有時候照鏡子覺得自己代謝不順、整個人顯得臃腫？高敏敏指出，常見的水腫原因通常與以下三點有關：

  1. 飲食吃太鹹： 鈉離子攝取過多，導致水分滯留。
  2. 久坐少動： 循環變差，廢物無法代謝。
  3. 水分滯留： 身體缺水時會更想「抓緊水分」。
許多人想消水腫會減少喝水，但這其實是錯誤觀念。正確的消水腫方法應該是「多喝真正的水」，透過純水幫助體內進行代謝循環，才能順利將多餘的鹽分與水分排出體外。

▲腳踝腫一圈、按壓不回彈？高敏敏營養師提醒，若平時飲食太鹹又愛喝蜂蜜檸檬等「偽健康飲料」，容易造成水分滯留體內。建議改喝純水幫助代謝，才是消水腫的根本之道。（示意圖／取自iStock）
▲腳踝腫一圈、按壓不回彈？高敏敏營養師提醒，若平時飲食太鹹又愛喝蜂蜜檸檬等「偽健康飲料」，容易造成水分滯留體內。建議改喝純水幫助代謝，才是消水腫的根本之道。（示意圖／取自iStock）
🟡 揭開 6 大「偽健康飲品」的糖分面目
市面上許多飲品的外包裝常讓人產生「健康」錯覺，高敏敏特別點名以下 6 種需要多加留意的名單：

  1. 現打果汁： 為了口感通常會濾掉纖維並額外加糖，加上水果本身的果糖，一杯糖量極易超標。
  2. 蜂蜜檸檬： 檸檬極酸，店家必須加入大量糖分才能平衡口感，熱量其實非常驚人。
  3. 有糖優酪乳： 雖然含有益生菌，但市售品為了風味，添加的糖分驚人，熱量不容小覷。
  4. 甜豆漿： 豆漿雖是優質蛋白，但一旦加糖就變成了含糖飲料，失去了原本的清爽。
  5. 運動飲料： 專為大量流汗後設計。若平常久坐辦公室喝，本質上就是在喝糖水。
  6. 水果茶： 大多是用糖漿搭配茶湯，裡面真實水果很少，維生素有限但糖分卻極高。
🟡 終極對決：真正的水 vs. 偽健康飲料
想要維持良好的代謝，選對液體是關鍵。高敏敏將純水與這些飲料進行了對比：
真正的水：

  • 0 大卡，完全無負擔。
  • 不會引起血糖劇烈波動。
  • 真正輔助身體代謝循環，排出廢物。
偽健康飲料：

  • 熱量約在 150 至 500 大卡之間。
  • 會導致血糖快速飆升，誘發脂肪囤積。
  • 容易導致水分滯留，讓水腫問題反覆出現。
💡 最後提醒：真正的水才是維持身體正常機能的唯一解答。高敏敏營養師提醒，補水時別再被名字聽起來很天然的飲料給騙了。下回口渴時，先給自己來杯「真正的水」，讓卡關的代謝慢慢順起來，才能真正達到健康消腫的目標！


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...