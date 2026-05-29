日本人氣動畫《名偵探柯南》最新劇場版《名偵探柯南 高速公路的墮天使》即將於6月24日在台灣上映，代理商曼迪傳播也同步推出期間限定主題 Café，於今（29）日起至7月23日登場。《NOWnews今日新聞》記者實際前往台北三創「MyAnime Café」直擊，雖然開幕首日是星期五平日，仍有粉絲提早到現場朝聖，店內打造滿滿劇場版拍攝牆，聯名餐點「麻婆豆腐熱狗堡」更成為現場焦點。
上午11點三創生活園區尚未開門前，現場就已聚集了柯南迷排隊等候，提前帶著角色娃娃、痛包到場卡位。本次活動地點位於台北三創生活園區 7 樓「MyAnime Café」，店內整體以電影《高速公路的墮天使》視覺打造，一進門中央便是限定周邊商品區，陳列多款電影限定商品與角色周邊；左右兩側為內用座位區，現場約提供50個座位，牆面與角落皆擺放大型角色背板與劇場版視覺牆，讓粉絲能在用餐前後跟《柯南》裡的角色打卡留念。
除了周邊商品外，本次聯名菜單也融入大量電影元素。其中討論度最高的，就是結合電影舞台「橫濱中華街」概念打造的「麻婆豆腐熱狗堡」。
由於柯南平時最喜歡吃漢堡，因此主辦單位特別將中華街代表性的麻婆豆腐與熱狗堡做結合。一開始看到菜名時，不少粉絲都好奇這樣的搭配口感如何，《NOWNEWS今日新聞》實際訪問現場民眾「原本不抱太大的期待，但意外很搭，比想像中好吃很多」。
除了主餐外，本次聯名飲品同樣圍繞角色與電影元素設計，其中「仙草凍鮮奶」便以電影中的「天使與墮天使」概念發想，透過黑白漸層呈現善惡交錯的視覺感，每杯飲料都會搭配隨機角色杯墊，成為許多粉絲拍照打卡的重點。現場更設有角色收藏卡機台與大型角色牆，讓許多人還沒入座就已經先結帳。
本次主題 Café 不只餐點與飲品高度結合劇場版元素，特典卡、周邊與角色牆設計也幾乎全面圍繞電影《高速公路的墮天使》主題打造。活動期間凡內用主餐、甜點或飲品，皆可獲得對應限定特典；內用或外帶飲品則可隨機獲得限定杯墊，吸引不少粉絲收藏。
主題 Café 同步推出滿額贈活動，5月29日到6月25日全店消費滿600元，贈隨機紀念寫真一張，6月26日到7月23日消費滿800元，可獲得隨機膠片立牌一個，均為數量有限送完為止。
更將加碼在6月24日電影上映後，展開票根聯動企劃，凡外帶甜點或飲品並出示電影實體票根，即可兌換 SP 紀念票。
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題 Café 即日起於台北、高雄同步登場，台中 LaLaport 也設有 Café stand 提供飲料外帶服務，北中南三地同步展開聯動活動。
我是廣告 請繼續往下閱讀
由於柯南平時最喜歡吃漢堡，因此主辦單位特別將中華街代表性的麻婆豆腐與熱狗堡做結合。一開始看到菜名時，不少粉絲都好奇這樣的搭配口感如何，《NOWNEWS今日新聞》實際訪問現場民眾「原本不抱太大的期待，但意外很搭，比想像中好吃很多」。
本次主題 Café 不只餐點與飲品高度結合劇場版元素，特典卡、周邊與角色牆設計也幾乎全面圍繞電影《高速公路的墮天使》主題打造。活動期間凡內用主餐、甜點或飲品，皆可獲得對應限定特典；內用或外帶飲品則可隨機獲得限定杯墊，吸引不少粉絲收藏。
主題 Café 同步推出滿額贈活動，5月29日到6月25日全店消費滿600元，贈隨機紀念寫真一張，6月26日到7月23日消費滿800元，可獲得隨機膠片立牌一個，均為數量有限送完為止。
更將加碼在6月24日電影上映後，展開票根聯動企劃，凡外帶甜點或飲品並出示電影實體票根，即可兌換 SP 紀念票。
《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題 Café 即日起於台北、高雄同步登場，台中 LaLaport 也設有 Café stand 提供飲料外帶服務，北中南三地同步展開聯動活動。