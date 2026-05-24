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▲《名偵探柯南高速公路的墮天使》主題Café推出特製主餐、甜點、聖代及特調飲品，享用主餐贈送專屬銀箔紀念卡。（圖／曼迪傳播）

▲《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題Café推出特製主餐、甜點、聖代及特調飲品，品嚐聖代贈送對應特製紀念卡。（圖／曼迪傳播）

日本票房突破百億！台灣上映聯動 憑票根贈限定紀念票

▲5月29日到6月25日全店消費滿600元，贈隨機紀念寫真一張，共十六款隨機送出。（圖／曼迪傳播）

▲《名偵探柯南高速公路的墮天使》主題聯動Café推出全新劇場版抽卡機。（圖／曼迪傳播）

《名偵探柯南》最新電影《高速公路的墮天使》在日本突破一百億日圓票房，台灣將於6月24日上映，代理商曼迪宣布，5月29日至7月23日，將在台北、高雄、台中三地同步展開主題聯動Café活動，並規劃限定特典與電影票根聯動計畫。Café主題視覺圍繞電影場景與氛圍設計，結合角色及劇情元素推出特製餐點，活動期間用餐或消費滿額，可獲得全新設計特典。6月24日起隨著電影上映，將舉辦「電影連動票根活動」，憑電影實體票根外帶甜點或飲料，即可兌換SP紀念票。此外，台中LaLaport的Café stand也將同步提供飲料外帶服務。《名偵探柯南高速公路的墮天使》主題Café推出特製主餐、甜點、聖代及特調飲品，餐點設定加入小巧思，例如結合電影劇情所在地橫濱知名中華街印象，推出「柯南的橫濱麻婆熱狗堡」、以追風飄逸感發想「千速的鎏金南瓜義大利麵」。還有結合日本警察形象的櫻花設定「松田的落櫻梅漬冷麵」，以及「天使VS路西法意象的仙草凍鮮奶」，活動期間點餐，可獲得以電影專屬時尚角色立繪及視覺圖所設計的精美特典。主題活動期間推出滿額活動，5月29日到6月25日全店消費滿600元，贈隨機紀念寫真一張，6月26日到7月23日消費滿800元，可獲得隨機膠片立牌一個，均為數量有限送完為止。另外，自電影上映日6月24日起，將同步舉辦票根禮活動，凡外帶甜點或飲料，結帳時出示實體票根，即可獲得 SP 紀念票，詳細活動辦法將於粉專公告。台北店及高雄店用餐前需先上網訂位，更多主題相關資訊請關注 MyAnime Café 粉絲專頁。2026年5月29日至7月23日台北店： 三創生活園區 (台北市中正區市民大道三段2號7樓)高雄店： 統一時代百貨高雄店 (高雄市前鎮區中華五路789號B1)台中Café stand： Mitsui Shopping Park LaLaport 台中 (台中市東區進德路600號3樓，僅提供外帶)