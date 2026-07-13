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聯華食品「致癌飯糰鮮食可退錢」！7-11公告規則全傻眼

怎可能只退4月13日至4月23日，我幾乎每天都在吃，現在問題油範圍是只有這個區間嗎？聯華食品的退款模式會不會太鬧？」

▲不少民眾看到7-11貼出退費致癌飯糰、鮮食公告感到非常傻眼，認為只退款10天實在太不合理。（圖/Threads）

致癌飯糰鮮食只有10天能退！會員不是退現金消費者再炸鍋

凡於2026年4月13日至4月23日購買到聯華食品公告疑慮批號鮮食商品可辦理退費。」

▲7-11多款飯糰、三明治等鮮食捲入中聯致癌油風波，民眾若有在期間內購買到疑慮產品，並在結帳時有申報會員，將主動退款至OPENPOINT APP「零錢包」中。（圖／記者陳雅雲攝）

質疑聯華食品公司如何精準計算只有這些日子才有用到致癌油生產食品

7-11致癌飯糰、鮮食明起開始退款！中標品項、退款日期一覽

如果你平常結帳都有在報會員的話，那麼明（14）日早上6時起就會在OPENPOINT APP零錢包陸續收到退款

在周三（15日）起可到全台門市退貨，只能退到8月31日截止