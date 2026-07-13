中聯油脂致癌油風波持續延燒，問題油品還在持續徹查當中，然而其中7-11委託聯華食品代工的部分飯糰、三明治等鮮食也有用到致癌油品，聯華食品日前公布將提供退款方案，最近7-11門市貼出公告，結果不少長期都在吃7-11飯糰等鮮食的民眾感到非常傻眼表示：「公告只退10天都不知道油用多久了，重點是為什麼錢只能退到APP錢包，真的太荒謬。」聯華食品的後續處置引發消費者非常不滿。
聯華食品「致癌飯糰鮮食可退錢」！7-11公告規則全傻眼
有網友在社群平台「Threads」貼文表示「看到7-11門市公告貼出來了，買到致癌油飯糰、鮮食的可以退錢，但是越看越不對勁.....怎可能只退4月13日至4月23日，我幾乎每天都在吃，現在問題油範圍是只有這個區間嗎？聯華食品的退款模式會不會太鬧？」
貼文曝光後，不少民眾都表示「是如何精準算到只有這些日期的食品才有問題？根本就要從4月退到6月好嗎」、「超級甩鍋，賠償金才10天真的超扯」、「看到當下傻眼，幾乎每天都在吃，只能退10天」、「都不知道用了多久的油才退這十天，到底在幹嘛」、「為什麼5、6月的沒有退啊.....每天吃真的沒在開玩笑欸」、「4月到6月吃了快30個雙蔬鮪魚飯糰只能退10天，根本太誇張了」。
致癌飯糰鮮食只有10天能退！會員不是退現金消費者再炸鍋
然而根據7-11門市的最新公告，「第一時間已經完成疑慮批號商品完全下架，目前7-11門市自有鮮食商品都合法合規，為配合聯華食品公司公布的退費辦法協助，凡於2026年4月13日至4月23日購買到聯華食品公告疑慮批號鮮食商品可辦理退費。」
如果是結帳有報會員者，統一超商將會主動盤點會員消費紀錄，於7月14日上午6時起退費至OPENPOINT APP零錢包；但如果是結帳沒報會員，則需提供發票紙本、雲端發票、有問題批號產品消費證明，可以於7月15日至8月31日至全台7-11門市退費。
結合以上公告，該退款的區間只有10天購買到有問題的產品可以退款，但不少消費者對此感到不滿，質疑聯華食品公司如何精準計算只有這些日子才有用到致癌油生產食品；除此之外如果是會員的話，退費也只能退到APP零錢包當中，領出來還需要支付3%手續費，讓許多人對於該退款方案真的不是非常滿意。
7-11致癌飯糰、鮮食明起開始退款！中標品項、退款日期一覽
這回7-11受到致癌油風波影響的飯糰、鮮食，如果你平常結帳都有在報會員的話，那麼明（14）日早上6時起就會在OPENPOINT APP零錢包陸續收到退款，記得要開通該功能！如果是沒有報會員的民眾，則要自己找到4月13日至23日的購買商品發票或證明，在周三（15日）起可到全台門市退貨，只能退到8月31日截止，請消費者自己注意期限。
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有網友在社群平台「Threads」貼文表示「看到7-11門市公告貼出來了，買到致癌油飯糰、鮮食的可以退錢，但是越看越不對勁.....怎可能只退4月13日至4月23日，我幾乎每天都在吃，現在問題油範圍是只有這個區間嗎？聯華食品的退款模式會不會太鬧？」
貼文曝光後，不少民眾都表示「是如何精準算到只有這些日期的食品才有問題？根本就要從4月退到6月好嗎」、「超級甩鍋，賠償金才10天真的超扯」、「看到當下傻眼，幾乎每天都在吃，只能退10天」、「都不知道用了多久的油才退這十天，到底在幹嘛」、「為什麼5、6月的沒有退啊.....每天吃真的沒在開玩笑欸」、「4月到6月吃了快30個雙蔬鮪魚飯糰只能退10天，根本太誇張了」。
然而根據7-11門市的最新公告，「第一時間已經完成疑慮批號商品完全下架，目前7-11門市自有鮮食商品都合法合規，為配合聯華食品公司公布的退費辦法協助，凡於2026年4月13日至4月23日購買到聯華食品公告疑慮批號鮮食商品可辦理退費。」
如果是結帳有報會員者，統一超商將會主動盤點會員消費紀錄，於7月14日上午6時起退費至OPENPOINT APP零錢包；但如果是結帳沒報會員，則需提供發票紙本、雲端發票、有問題批號產品消費證明，可以於7月15日至8月31日至全台7-11門市退費。
7-11致癌飯糰、鮮食明起開始退款！中標品項、退款日期一覽
這回7-11受到致癌油風波影響的飯糰、鮮食，如果你平常結帳都有在報會員的話，那麼明（14）日早上6時起就會在OPENPOINT APP零錢包陸續收到退款，記得要開通該功能！如果是沒有報會員的民眾，則要自己找到4月13日至23日的購買商品發票或證明，在周三（15日）起可到全台門市退貨，只能退到8月31日截止，請消費者自己注意期限。
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