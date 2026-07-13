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今天天氣：南部全天不定時有雨 北部防午後豪雨

▲巴威颱風雖然遠離，但在西南風環境下，各地仍要注意午後雷陣雨突襲。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：水氣仍多 午後豪雨續炸

▲周三至周六水氣減少，但仍有午後雷陣雨發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：熱帶擾動恐發展 路徑、對台影響待觀察

▲菲律賓東方海面、關島附近有「熱帶擾動」發展的態勢，預估路徑會往西北，朝日本南方移動。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

中央氣象署表示，受西南風與南方水氣北移影響，台灣未來一周天氣依然不穩定，中南部將持續有短暫陣雨，苗栗以北更要嚴防午後大雷雨。此外，菲律賓東方海面目前又有熱帶擾動醞釀，恐形成新颱風，民眾應持續關注最新動態。7月13日今天的天氣，氣象署指出，南方水氣北移，天氣較為不穩定，南部、東南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部、恆春半島有局部較大雨勢發生的機率，中部以北及宜蘭、花蓮中午過後則要留意午後雷陣雨，甚至夜晚及上午也會有些零星降雨，午後中部以北有局部大雨或短延時豪雨。各地高溫約32至34度，沒下雨時天氣悶熱。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部環境部提及，環境風場為偏南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。7月14日明天的天氣，南方水氣北移，南部及台東有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨，午後北部地區有局部大雨或短延時豪雨、其他山區有局部大雨發生的機率。氣象署指出，周三至周六（7月15日至7月18日），南部地區維持整天有不定時短暫陣雨天氣，其他地區則是多雲且午後有雷陣雨。雖然水氣稍微減少，西半部仍要留意局部大雨。氣溫方面，未來一周全台高溫普遍落在32到35度之間。特別是東南部地區，周三、周四有發生焚風的機率，局部高溫甚至可能飆破36度以上。除持續降雨外，菲律賓東方海面與關島附近低壓帶，已有雲系正在整合，有機會在周三後發展為熱帶擾動，是否增強為熱帶性低氣壓或颱風仍待觀察。目前各國模式預報分歧，預估路徑將受太平洋高壓導引，先往西再北上，朝日本南方海面方向移動。