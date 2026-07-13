日本氣象廳最新預報資訊，位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，今（13）日上午增強為今年第11號颱風「海神」（Haishen，中國提供），未來路徑預估先往北移動，再轉向東北，對台灣並無直接影響。
氣象署說明，台灣夏季時，西南季風會與太平洋高壓南側的東風交會，形成寬廣的「季風槽」，容易產生大氣擾動並提供強烈的旋轉氣旋，因此颱風等系統較多；且今年是「聖嬰發展年」，颱風生成位置也會比較偏東。
近期天氣方面，氣象署指出，周一、周二南方水氣北移，南台灣、台東整天不定時短暫陣雨或雷雨，苗栗以北、宜蘭、花蓮會有午後雷陣雨，其中北台灣要注意「局部大雨、短延時豪雨」，周一東南部、恆春也有較大雨勢。
周三至周六（7月15日至7月18日），南台灣維持整天有不定時短暫陣雨的天氣，其他地區多雲、午後有雷陣雨，雖然水氣有所減少，但西半部仍要注意局部大雨的發生機率。張承傳提醒，周一、周二在西南部、東半部沿海適逢「年度大潮」，低窪地區須留意積淹水情形。
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周三至周六（7月15日至7月18日），南台灣維持整天有不定時短暫陣雨的天氣，其他地區多雲、午後有雷陣雨，雖然水氣有所減少，但西半部仍要注意局部大雨的發生機率。張承傳提醒，周一、周二在西南部、東半部沿海適逢「年度大潮」，低窪地區須留意積淹水情形。