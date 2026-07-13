實境節目《請世界吃桌》開播後，隋棠與千千的互動成為一大看點，不少人吐槽隋棠硬凹千千換職位，疑似欺負千千，引爆討論。對此，千千昨（12）日晚間開直播，要大家別誤會，強調她與隋棠私下感情很好，隋棠不僅借她壓力襪，還充當她的英文老師，千千因此再三澄清：「我沒有怕任何人，也沒有任何人欺負我」。
千千開直播幫隋棠說話 親揭她私下暖舉
千千昨晚在直播中提到近期網路上出現的爭議，直言：「看到不理性的討論，就有點難過」。她表示隋棠為人其實很貼心：「我跟棠姐感情真的非常好，她私下會關心我，我沒有怕任何人，也沒有任何人欺負我」。千千透露鏡頭沒在拍時，隋棠還會問她站很久會不會不舒服，要不要穿壓力襪；大家知道她第一次上電視節目，也都懂她的緊張，對她很好。
千千也透露，隋棠私下還充當她的英文老師：「我不想暴雷，但她是我的英文老師好不好！很重要欸，我後面是死囝仔忙內，所以不用擔心我，真的沒事，大家狀態很好，花絮可以感受到我們感情很好。」她也再三強調，很多幕後辛勞都是大家看不到的，希望觀眾不要誤會。
隋棠遭質疑欺負千千 換職位爆發爭議
而隋棠會被認為硬凹千千換職位，主要是因為她在第一場辦桌活動中，明明擔任總召，事後卻想跟千千交換，第2站改到後廚當「水腳」。千千一開始同意自己熊本站可以到外場工作，但希望後面的紐約站可以再和隋棠換回來，因為她英文不好，擔心表現不佳。怎料隋棠認為，職位固定後就不要再交換，導致協調一度陷入僵局，這才出現隋棠欺負千千的說法。
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千千昨晚在直播中提到近期網路上出現的爭議，直言：「看到不理性的討論，就有點難過」。她表示隋棠為人其實很貼心：「我跟棠姐感情真的非常好，她私下會關心我，我沒有怕任何人，也沒有任何人欺負我」。千千透露鏡頭沒在拍時，隋棠還會問她站很久會不會不舒服，要不要穿壓力襪；大家知道她第一次上電視節目，也都懂她的緊張，對她很好。
千千也透露，隋棠私下還充當她的英文老師：「我不想暴雷，但她是我的英文老師好不好！很重要欸，我後面是死囝仔忙內，所以不用擔心我，真的沒事，大家狀態很好，花絮可以感受到我們感情很好。」她也再三強調，很多幕後辛勞都是大家看不到的，希望觀眾不要誤會。
而隋棠會被認為硬凹千千換職位，主要是因為她在第一場辦桌活動中，明明擔任總召，事後卻想跟千千交換，第2站改到後廚當「水腳」。千千一開始同意自己熊本站可以到外場工作，但希望後面的紐約站可以再和隋棠換回來，因為她英文不好，擔心表現不佳。怎料隋棠認為，職位固定後就不要再交換，導致協調一度陷入僵局，這才出現隋棠欺負千千的說法。