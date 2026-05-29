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根據運動部全民運動署最新公布的運動現況調查結果，台中市13歲以上市民的過重及肥胖比率，已由112年的42.9%，於114年大幅下降至38.4%，不僅低於全國平均值的38.9%，更成功擺脫「六都第一胖」的稱號。為延續減重成效，台中市政府衛生局與運動局攜手合作，於今（29）日舉辦「2026台中星燃計畫：燃脂升級行動」啟動記者會。副市長鄭照新親自出席，宣布年度減重及促進身體活動方案全面升級，並大方公開自己成功減重24公斤的心路歷程，呼籲市民共同響應。鄭照新表示，促使他下定決心減重的關鍵並非外觀，而是過去深受痛風折磨，進而體悟到健康的重要性。他在會中公開兩大瘦身秘訣：首先是「聰明吃飽」，他聽取市議員吳建德的建議，嘗試以「茶葉蛋配咖啡」作為飲食搭配，並透過大量飲用氣泡水取代對糖分的依賴，順利度過戒糖期的不適；其次是「融入運動」，他善用台中市便捷的 Ubike 作為每日通勤工具，驚覺結合飲食控制與通勤運動的瘦身速度，是單純控制飲食的1.5倍。鄭照新強調，台中市已連續8年奪得全國最幸福城市，「幸福不代表要幸福肥，而是要健康幸福」。在減重成功後，他不僅痛風不再復發，過去因過重引發的睡眠打呼問題也獲得實質改善，睡眠品質與精神狀態皆大幅提升。台中市衛生局長曾梓展引述世界衛生組織（WHO）報告指出，「肥胖是一種慢性疾病」，若未妥善控制體位，將大幅增加健康風險。統計顯示，肥胖者罹患糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險較一般人高出3倍以上；高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風風險也高出2倍。因此，建立規律運動與健康飲食習慣，是維持健康的關鍵。曾梓展說，今年度的「減重挑戰賽」正式開跑，凡年滿18歲、身體質量指數（BMI）≥ 27的台中市民均可報名參加，進行為期3個月的挑戰。市府今年特別祭出高達150萬元的總獎勵金，只要成功減重達5%以上，即可參加總獎額40萬元的抽獎；若減重達10%以上，個人組最高可獲3萬元獎金，職場組最高更可獲得6萬元獎勵。除挑戰賽外，市府今年亦加碼提供一系列健康促進方案。衛生局同步推出6堂「燃油減脂班」，並提供國民運動中心免費入場運動最高12次的優惠。此外，衛生局營養師也將提供免費的營養諮詢與指導服務。今活動也邀請到健康代言人陳艾熙現身分享。陳艾熙透露，自己曾因長期服用類固醇導致體重暴增10多公斤，後續靠著健康飲食與規律運動成功恢復體態，並將抗病與健康管理經驗出版成書。她期盼藉由自身經歷，鼓勵更多民眾以正確、健康的方式照顧身體，找回自信與活力。