日本知名書籍情報月刊《達文西》宣布將於今年底停刊，為長達32年的歷史畫下句點。不只日本出版界震撼，不少動漫、小說迷也紛紛感嘆「一個時代真的結束了」、「以前都是靠《達文西》認識新作品」。近年紙本出版業面臨數位轉型與閱讀習慣改變，全球出版市場持續大規模萎縮。《達文西》雜誌宣布停刊，也再度掀起外界對「紙本時代逐漸消失」的討論。
《達文西》由日本角川集團（KADOKAWA）發行，日前在官網發布公告，表示雜誌將於今年10月發售11月號後休刊，累積發行期數950期。
官方表示，《達文西》32年來始終以「傳遞閱讀樂趣」為核心理念，希望為讀者創造更多接觸作品的機會。不過隨著出版市場劇烈變化，以及讀者資訊消費方式日益多元，最終決定結束紙本媒體營運，邁向新的階段。
不過角川也強調，《達文西》品牌並不會完全消失，旗下姊妹網站「達文西Web」未來仍將持續營運，並延續《達文西》長年累積的編輯精神與品牌價值，轉向數位平台繼續發展。
從文學到動漫都包辦 《航海王》、《柯南》都曾登封面
《達文西》自1994年創刊以來，一直是日本最具代表性的書籍情報誌。不同於一般文學刊物，《達文西》長年結合小說、漫畫、動畫、影視與流行文化，不只會介紹熱門作品，也經常推出動漫特集、創作者深度專訪等等，在ACG圈擁有極高知名度。
包括《航海王》、《NANA》、《名偵探柯南》、《咒術迴戰》等人氣作品都曾多次登上封面，木村拓哉、綾瀨遙、乃木坂46等藝人，也都曾參與雜誌專題與訪談。
《達文西》每年公布的「Book of the Year」排行榜，更被視為日本出版界的重要指標。也因為內容橫跨文學、動漫與娛樂文化，《達文西》多年來被許多日本讀者視為「認識作品的入口」。不少網友在消息曝光後表示，「學生時代每月都會買」、「以前很多漫畫都是看《達文西》推薦才入坑」，對停刊感到相當不捨。
新海誠發文感嘆：「能每個月向讀者說故事很珍貴」
曾在《達文西》連載《秒速5公分》、《言葉之庭》小說版的動畫導演新海誠，也在 X 發文感嘆「對於需要花好幾年才能完成一部作品的動畫導演來說，能擁有每個月向讀者說故事的地方非常珍貴。」坦言對停刊消息感到相當地寂寞。
紙本時代再少一本代表刊物 日本出版市場持續萎縮
《達文西》的停刊也被外界視為紙本出版市場持續萎縮的縮影。根據日本全國出版協會「出版科學研究所」統計，日本出版業自1996年達到巔峰後便一路走下坡，去年書籍與雜誌總銷售額更自1975年以來首次跌破1兆日圓。
受到智慧型手機普及、短影音與社群媒體的影響，年輕世代閱讀與資訊取得方式逐漸改變，過去仰賴紙本雜誌提供「作品導覽」與「流行文化」的模式，如今已被網路平台取代。
近年包括《Dragon Magazine》、《MORE》、《mina》、《美人百花》等知名雜誌，皆陸續宣布停刊或全面轉型數位化，傳統紙本雜誌正快速退出主流市場。
從1994年創刊到2026年迎來終點，《達文西》不只是一本書籍情報雜誌，更陪伴無數讀者認識文學、漫畫與流行文化。如今正式宣布停刊，也讓許多日本網友感嘆「青春的一部分消失了。」
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官方表示，《達文西》32年來始終以「傳遞閱讀樂趣」為核心理念，希望為讀者創造更多接觸作品的機會。不過隨著出版市場劇烈變化，以及讀者資訊消費方式日益多元，最終決定結束紙本媒體營運，邁向新的階段。
不過角川也強調，《達文西》品牌並不會完全消失，旗下姊妹網站「達文西Web」未來仍將持續營運，並延續《達文西》長年累積的編輯精神與品牌價值，轉向數位平台繼續發展。
《達文西》自1994年創刊以來，一直是日本最具代表性的書籍情報誌。不同於一般文學刊物，《達文西》長年結合小說、漫畫、動畫、影視與流行文化，不只會介紹熱門作品，也經常推出動漫特集、創作者深度專訪等等，在ACG圈擁有極高知名度。
包括《航海王》、《NANA》、《名偵探柯南》、《咒術迴戰》等人氣作品都曾多次登上封面，木村拓哉、綾瀨遙、乃木坂46等藝人，也都曾參與雜誌專題與訪談。
《達文西》每年公布的「Book of the Year」排行榜，更被視為日本出版界的重要指標。也因為內容橫跨文學、動漫與娛樂文化，《達文西》多年來被許多日本讀者視為「認識作品的入口」。不少網友在消息曝光後表示，「學生時代每月都會買」、「以前很多漫畫都是看《達文西》推薦才入坑」，對停刊感到相當不捨。
曾在《達文西》連載《秒速5公分》、《言葉之庭》小說版的動畫導演新海誠，也在 X 發文感嘆「對於需要花好幾年才能完成一部作品的動畫導演來說，能擁有每個月向讀者說故事的地方非常珍貴。」坦言對停刊消息感到相當地寂寞。
除了新海誠外，更有不少日本作家、漫畫家與書店從業人員在社群平台發文致意，認為《達文西》不只是一本雜誌，更是串聯創作者與讀者的重要平台。
《達文西》的停刊也被外界視為紙本出版市場持續萎縮的縮影。根據日本全國出版協會「出版科學研究所」統計，日本出版業自1996年達到巔峰後便一路走下坡，去年書籍與雜誌總銷售額更自1975年以來首次跌破1兆日圓。
受到智慧型手機普及、短影音與社群媒體的影響，年輕世代閱讀與資訊取得方式逐漸改變，過去仰賴紙本雜誌提供「作品導覽」與「流行文化」的模式，如今已被網路平台取代。
近年包括《Dragon Magazine》、《MORE》、《mina》、《美人百花》等知名雜誌，皆陸續宣布停刊或全面轉型數位化，傳統紙本雜誌正快速退出主流市場。
從1994年創刊到2026年迎來終點，《達文西》不只是一本書籍情報雜誌，更陪伴無數讀者認識文學、漫畫與流行文化。如今正式宣布停刊，也讓許多日本網友感嘆「青春的一部分消失了。」