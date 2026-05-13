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▲《言葉之庭》電影以「雨」作為情感載體，描寫孤獨、迷惘與成長之間微妙的情緒流動。（圖／言の葉の庭 CoMix Wave Films）

用「雨」描寫孤獨與迷惘 新海誠最細膩的代表作

從《你的名字。》到《鈴芽之旅》 回顧新海誠成名軌跡

▲《言葉之庭》15歲高中生秋月孝雄遇見27歲的女子雪野百香里，兩人逐漸產生難以言喻的情感連結。（圖／言の葉の庭 CoMix Wave Films）

不只是青春戀愛 而是長大後仍找不到方向的我們

▲《言葉之庭》會隨著觀眾年齡改變，而產生截然不同的感受。（圖／言の葉の庭 CoMix Wave Films）

由「新海誠」執導、2013年上映的經典動畫電影《言葉之庭》，將於6月12日在台「第四度重返大銀幕」，雖然是短短46分鐘的短篇作品，但細膩的情感表達讓電影大受好評，讓許多粉絲直呼：「終於又能在戲院聽見那場雨聲。」相隔數年再次重映，也足以看見這部作品在影迷心中的經典地位。《言葉之庭》描述夢想成為鞋匠的15歲高中生秋月孝雄，在雨天翹課來到新宿御苑，意外遇見27歲的神秘女子雪野百香里。兩人在一場場雨中相遇，逐漸產生難以言喻的情感連結。電影以「雨」作為情感載體，描寫孤獨、迷惘與成長之間微妙的情緒流動，被許多影迷視為新海誠最細膩、最私密的一部作品。本作聲優陣容同樣備受喜愛，男主角秋月孝雄由「入野自由」配音，女主角雪野百香里則由「花澤香菜」擔綱演出。兩人透過極其自然的語氣與停頓，將角色內心的寂寞與壓抑情感表現得格外動人。提到新海誠，許多人會立刻想到《你的名字。》、《天氣之子》與《鈴芽之旅》等現象級作品。相比後期作品較強烈的災難、奇幻與命運感，《言葉之庭》更像是一場安靜落下的大雨，以極簡篇幅描寫都市裡兩個孤獨靈魂短暫交會的瞬間。《言葉之庭》最經典的地方，也在於它與新海誠過往「遙遠距離感」的孤獨調性有所不同。過去的新海誠作品，常描寫「即使深愛，也無法抵達彼此」的遺憾感，但《言葉之庭》則更貼近成年人世界的脆弱與停滯，它不再只是青春的擦肩而過，而是關於「長大後，仍不知道該怎麼活下去」的迷惘。其中金句「27歲的我，絲毫不比15歲時的我聰明，只有我，一直停留在同一個地方。」更是被無數觀眾反覆引用。《言葉之庭》之所以歷久不衰，也正因為它會隨著觀眾年齡改變，而產生截然不同的感受。年少時看，或許會嚮往那份朦朧又曖昧的情感；長大後重看，卻更能理解角色藏在沉默裡的疲憊與孤單。電影透過天氣與四季變化，細膩描繪情感的流動，也映照出身處迷惘世代中的我們「在成長過程裡變得越來越複雜，逐漸迷失方向，甚至一不小心，就弄丟了最初的自己。」