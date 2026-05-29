我是廣告 請繼續往下閱讀

65歲男「右肩像被冰封」 醫：治療不能只靠感覺

中壯年族群長期因肩頸痠痛、膝蓋卡卡、腰背不適，導致睡不好、走不遠，連帶影響心理健康。醫師提醒，疼痛不是「忍一下就好」，當身體發出警訊，患者卻長期依賴止痛藥，或因害怕手術而遲遲不就醫，反而讓3個狀態持續惡化。亞洲大學附設醫院神經醫學中心副院長林志隆指出，疼痛不是「忍一下就好」，而是身體發出的警訊，許多患者長期依賴止痛藥，或因害怕手術而遲遲不就醫，反而讓發炎、肌力下降或關節退化持續惡化。以一位65歲男性為例，林志隆提到，個案近3個月來受到嚴重五十肩困擾，右肩像被「冰封」一樣，抬手穿衣、梳頭、洗臉都成了挑戰，夜晚還常因翻身壓到肩膀而痛醒，連帶影響睡眠與情緒。就醫後，醫療團隊經過數次療程，病患疼痛明顯減輕，手臂活動角度增加，也終於能好好睡上一覺。林志隆指出，疼痛雖是主觀感受，但治療不能只靠「感覺」，中心引進精準檢測儀器，可從患者肌肉量、自律神經變異及部分腦部對疼痛反應等，進行全面評估，例如肌少症患者可透過身體組成分析，了解四肢肌肉量不足的程度；長期慢性疼痛合併失眠、焦慮者，則可透過心率變化及結合腦波評估身心壓力狀態，讓治療策略更貼近患者需求。林志隆強調，慢性疼痛常牽涉關節、肌肉、神經與生活習慣，唯有多管齊下，才能真正打破「越痛越不敢動、越不動越退化」的惡性循環。醫師提醒民眾，若疼痛持續超過數週、影響睡眠或日常活動，應及早就醫評估，由專業醫師判定需採用保守或積極治療，千萬不要等到小痛變大痛，往往白白痛了許多年。