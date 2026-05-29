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▲ 「錦田肉燥飯」自由旗艦店正式開幕，隨著彩球綻開，「承襲匠心，旗艦風華」字幅顯露於眾人眼前，象徵著錦田路口飄香四十載的鹹甜滷汁，將於新灶持續慢火細熬。（圖／翻攝畫面）

▲ 「錦田肉燥飯」自由旗艦店空間設計充滿巧思，採用簡潔俐落的設計語彙，半開放式的料理檯，則讓餐點的製作過程一目瞭然。（圖／翻攝畫面）

1980 年於錦田路口起灶、陪伴港都居民走過四十個年頭的「錦田肉燥飯」，今（29）日在左營自由二路開設首間旗艦門市。油亮入味的肉燥鋪滿白飯，配一碗清甜的虱目魚湯，是許多高雄人從小吃到大的好味道。如今老店由第二代李宗勲接棒經營，在守護家族與地方記憶的同時，更攜手雄本團隊為品牌注入新生。旗艦店開幕活動由錦田肉燥飯創辦人李家父母、店主人李宗勲，兩代家人齊聚一堂，見證灶火薪傳；雄本團隊副總經理黃建森、灶伙餐飲負責人黃于瑄等夥伴亦到場同賀。李宗勲感性表達接手家業以來的心境。他回憶起從小看著父母守著這口老灶，那鍋日夜翻滾的滷汁，是家的味道，也是責任的重量。談及接棒初心，他說，想做的不是改變這碗飯，而是讓更多人有機會記住它。對於長年支持的老客人，他承諾，那個味道不會變，只會在更好的環境裡，繼續等著大家。雄本團隊副總經理黃建森分享，談到李宗勲與他從小在巷弄裡玩耍，長大後各自走上不同的路：李宗勲留在高雄陪父母守著灶火，自己則北上鑽研空間設計與老屋活化。三十年的時間，把兩個孩子磨成了各自領域裡的專業工作者，也因此能夠在品牌轉型的關鍵時刻再度並肩。這次錦田肉燥飯旗艦店的開幕，對李家來說也是跨出二代接棒的一步。要讓好味道走進下一代消費者的生活，需要的是從品牌策略、空間設計到營運規劃的整套經營思維，而雄本團隊很榮幸能以開店營運的專業，與老朋友並肩前行。「錦田肉燥飯」自由旗艦店空間設計充滿巧思，採用簡潔俐落的設計語彙，金屬櫃檯、石紋桌面與木質座椅並陳，在用餐場景中揉合了當代與傳統元素；半開放式的料理檯，則讓餐點的製作過程一目瞭然。經歷近一年的品牌設計與空間籌備，錦田肉燥飯旗艦店已在5月初對外試營運，今（29）日正式開幕。這碗熬煮了四十年的老味道，如今以嶄新的姿態重新端上桌，提供肉燥飯、香煎虱目魚肚、魚肉湯等招牌菜色，舊雨新知可前往共見老店的美味新生。