新店裕隆城將於6月4日至7月6日展開為期33天的「玩酷一夏」年中慶活動，今年以「夏日城市度假島嶼」為主題，結合親子活動、端午節慶、世界足球賽、甜點市集與城市海灘啤酒節。《麵包超人元氣百倍快閃店》於5月29日搶先登場，高達2.5米的麵包超人與細菌人巨大氣球更首次於雙北展出，成為親子熱門打卡話題。
《麵包超人》快閃店登場！2.5米巨大氣球成打卡焦點
即日起至6月23日登場的《麵包超人元氣百倍快閃店》，位於裕隆城5樓機械大廳，現場打造大型互動拍照區與角色場景，巨大版麵包超人與細菌人氣球也首度現身雙北，不少民眾週五就到現場拍照。
快閃店同步集結上百款台日同步商品，包含玩具、生活用品與親子互動商品等，像是「麵包超人洗衣機」、「2way瞄準遊戲」等人氣商品，都吸引不少家長關注。活動期間單筆消費滿800元，可獲得限量DIY勞作組；6月13日下午3點則將舉辦「麵包超人角色見面會」，讓小朋友近距離與角色互動。
端午立蛋、世足闖關接力登場 放暑假前先開玩
除了麵包超人快閃店外，裕隆城年中慶也同步規劃多項節慶與夏日活動。配合端午節到來，6月19日將舉辦「端午立蛋大賽」，邀請親子一起挑戰立蛋任務，將傳統民俗結合趣味競技，冠軍有機會獲得千元禮券與日式舒眠枕等好禮。
隨著2026世界足球賽熱潮升溫，裕隆城也將於6月20日推出「小小足球王闖關賽」，邀請7至12歲孩童挑戰控球技巧與闖關任務，讓商場化身迷你足球競技場，感受世足氛圍。
此外，3樓實驗場自6月12日起也將進駐大型恐龍樂園氣墊床至8月底，讓不少家長直呼根本是「放電天堂」。
甜點市集、海灘啤酒節登場 大人版夏日行程也有
除了親子活動外，大人們也有專屬放鬆行程。誠品生活新店將於6月12日至14日、6月19日至21日在1樓中廣場推出第一屆「甜點人市場」，集結全台26家人氣甜點品牌，帶來超過30款限定甜點。
而6月26日至28日、7月3日至5日則登場「城市海灘啤酒節」，集結精釀啤酒、美食餐車、DJ派對、啦啦隊見面會與街舞演出，從白天一路熱鬧到夜晚，讓民眾不用出國，也能在城市中感受夏日度假氛圍。
年中慶限定優惠一次看 滿額抽按摩椅、送IMAX電影票
配合年中慶檔期，裕隆城也同步祭出多項優惠活動，包括滿額抽FUJI AI雙感知按摩椅、威秀IMAX電影票，以及多項限定折扣與消費回饋。
🟡 裕隆城年中慶歡慶活動
📌6月19日 11:30｜端午立蛋大賽
（限量20組親子，裕隆城會員線上扣點報名）
📌6月20日 15:00｜小小足球王闖關賽
（7至12歲國小學童，限量30名裕隆城會員線上扣點報名）
📌6月26日至6月28日、7月3日至7月5日｜城市海灘啤酒節
（20攤啤酒美食市集、免費互動遊戲、夜間展演舞台）
📌6月12日至6月14日、6月19日至6月21日｜甜點人市場
（1F中廣場，集結26家人氣甜點名店）
📌6月6日、6月13日｜1F野花園巨型扭蛋機快閃
（誠品會員單筆消費滿500元可享遊戲機會）
🟡 裕隆城年中慶檔期限定優惠
📌6月4日至7月6日｜5F當日消費累計滿額贈
（送各式抵用券）
📌6月4日至7月6日｜5F至7F當日消費累計滿3,000元
（可獲電子抽獎券乙張，頭獎為FUJI AI雙感知摩術椅）
📌6月4日至6月10日｜5F中島單一櫃位當日消費累計滿3,000元
（送300元抵用券，限量80份）
📌6月4日至6月25日｜5F至7F當日消費累計滿8,000元
（贈威秀IMAX電影票乙張，限量500張）
📌6月4日至6月9日｜B1至4F誠品生活新店獨家「好享Pay」
（當日使用指定付款方式單筆消費滿5,000元最高送500元）
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即日起至6月23日登場的《麵包超人元氣百倍快閃店》，位於裕隆城5樓機械大廳，現場打造大型互動拍照區與角色場景，巨大版麵包超人與細菌人氣球也首度現身雙北，不少民眾週五就到現場拍照。
快閃店同步集結上百款台日同步商品，包含玩具、生活用品與親子互動商品等，像是「麵包超人洗衣機」、「2way瞄準遊戲」等人氣商品，都吸引不少家長關注。活動期間單筆消費滿800元，可獲得限量DIY勞作組；6月13日下午3點則將舉辦「麵包超人角色見面會」，讓小朋友近距離與角色互動。
除了麵包超人快閃店外，裕隆城年中慶也同步規劃多項節慶與夏日活動。配合端午節到來，6月19日將舉辦「端午立蛋大賽」，邀請親子一起挑戰立蛋任務，將傳統民俗結合趣味競技，冠軍有機會獲得千元禮券與日式舒眠枕等好禮。
隨著2026世界足球賽熱潮升溫，裕隆城也將於6月20日推出「小小足球王闖關賽」，邀請7至12歲孩童挑戰控球技巧與闖關任務，讓商場化身迷你足球競技場，感受世足氛圍。
此外，3樓實驗場自6月12日起也將進駐大型恐龍樂園氣墊床至8月底，讓不少家長直呼根本是「放電天堂」。
除了親子活動外，大人們也有專屬放鬆行程。誠品生活新店將於6月12日至14日、6月19日至21日在1樓中廣場推出第一屆「甜點人市場」，集結全台26家人氣甜點品牌，帶來超過30款限定甜點。
而6月26日至28日、7月3日至5日則登場「城市海灘啤酒節」，集結精釀啤酒、美食餐車、DJ派對、啦啦隊見面會與街舞演出，從白天一路熱鬧到夜晚，讓民眾不用出國，也能在城市中感受夏日度假氛圍。
配合年中慶檔期，裕隆城也同步祭出多項優惠活動，包括滿額抽FUJI AI雙感知按摩椅、威秀IMAX電影票，以及多項限定折扣與消費回饋。
🟡 裕隆城年中慶歡慶活動
📌6月19日 11:30｜端午立蛋大賽
（限量20組親子，裕隆城會員線上扣點報名）
📌6月20日 15:00｜小小足球王闖關賽
（7至12歲國小學童，限量30名裕隆城會員線上扣點報名）
📌6月26日至6月28日、7月3日至7月5日｜城市海灘啤酒節
（20攤啤酒美食市集、免費互動遊戲、夜間展演舞台）
📌6月12日至6月14日、6月19日至6月21日｜甜點人市場
（1F中廣場，集結26家人氣甜點名店）
📌6月6日、6月13日｜1F野花園巨型扭蛋機快閃
（誠品會員單筆消費滿500元可享遊戲機會）
🟡 裕隆城年中慶檔期限定優惠
📌6月4日至7月6日｜5F當日消費累計滿額贈
（送各式抵用券）
📌6月4日至7月6日｜5F至7F當日消費累計滿3,000元
（可獲電子抽獎券乙張，頭獎為FUJI AI雙感知摩術椅）
📌6月4日至6月10日｜5F中島單一櫃位當日消費累計滿3,000元
（送300元抵用券，限量80份）
📌6月4日至6月25日｜5F至7F當日消費累計滿8,000元
（贈威秀IMAX電影票乙張，限量500張）
📌6月4日至6月9日｜B1至4F誠品生活新店獨家「好享Pay」
（當日使用指定付款方式單筆消費滿5,000元最高送500元）