傳遞「愛與勇氣」的紅豆麵包英雄，陪伴臺灣人28年的經典動畫《麵包超人》，即將在今年初夏掀起最暖心的親子風暴！由曼迪傳播主辦的《麵包超人元氣百倍快閃店》，將於5月29日至6月23日在新店裕隆城5樓大廳舉辦。
快閃店現場將有讓人大飽眼福的2.5米巨大麵包超人與細菌人氣球 ，以及集結上百款台日同步商品。主辦方表示，將於6月13日舉辦超人氣角色見面會 ，讓來到現場的大小朋友一起高喊「力量百倍！」，補充滿滿的正能量。
跨世代的溫暖陪伴！《麵包超人》今夏最強元氣隊友
由日本已故繪本大師柳瀨嵩創作的《麵包超人》，自1998年在臺灣播出以來，以其「拯救飢餓、維護正義」的溫柔世界觀深植人心。主角麵包超人每當遇到肚子餓或受困的人，總會毫不猶豫地撕下自己的「麵包臉」分給對方，這份無私的精神與夥伴間的深刻友情，讓它成為臺灣家庭裡最受歡迎的育兒神級卡通。
本次《麵包超人》快閃店以「元氣百倍」為主題 ，希望在炎炎夏日中，為每個家庭帶來最溫馨、最療癒的夏日回憶 。現場打造充滿童趣的互動拍照牆 ，上百款豐富商品 ，從成長教育玩具、日用雜貨、童裝服飾到可愛文具 。包含利用投擲遊戲一邊玩樂一邊學習數字的「2way瞄準遊戲」 、讓孩子體驗家務樂趣的「麵包超人洗衣機」 ，以及夏季戲水必備、內含公仔的「乘船探險篇入浴球」新品 ，通通都是育兒路上的元氣神隊友！
🟡《麵包超人元氣百倍快閃店》活動詳細資訊
📌日期：2026年5月29日至2026年6月23日
📌地點：新店裕隆城5樓機械大廳
📌營業時間：週日至週四11：00到21：30 ; 週五、週六11：00到22：00 (實際營業時間以新店裕隆城公告為準)
🟡特別企劃與限定活動
📌消費滿額禮：2026年5月29日至2026年6月23日，期間單筆消費滿800元，即可獲得「麵包超人DIY勞作組」乙份（數量有限，送完為止） 。
📌角色見面會時間：6月13日 (六) 15:00
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由日本已故繪本大師柳瀨嵩創作的《麵包超人》，自1998年在臺灣播出以來，以其「拯救飢餓、維護正義」的溫柔世界觀深植人心。主角麵包超人每當遇到肚子餓或受困的人，總會毫不猶豫地撕下自己的「麵包臉」分給對方，這份無私的精神與夥伴間的深刻友情，讓它成為臺灣家庭裡最受歡迎的育兒神級卡通。
本次《麵包超人》快閃店以「元氣百倍」為主題 ，希望在炎炎夏日中，為每個家庭帶來最溫馨、最療癒的夏日回憶 。現場打造充滿童趣的互動拍照牆 ，上百款豐富商品 ，從成長教育玩具、日用雜貨、童裝服飾到可愛文具 。包含利用投擲遊戲一邊玩樂一邊學習數字的「2way瞄準遊戲」 、讓孩子體驗家務樂趣的「麵包超人洗衣機」 ，以及夏季戲水必備、內含公仔的「乘船探險篇入浴球」新品 ，通通都是育兒路上的元氣神隊友！
🟡《麵包超人元氣百倍快閃店》活動詳細資訊
📌日期：2026年5月29日至2026年6月23日
📌地點：新店裕隆城5樓機械大廳
📌營業時間：週日至週四11：00到21：30 ; 週五、週六11：00到22：00 (實際營業時間以新店裕隆城公告為準)
🟡特別企劃與限定活動
📌消費滿額禮：2026年5月29日至2026年6月23日，期間單筆消費滿800元，即可獲得「麵包超人DIY勞作組」乙份（數量有限，送完為止） 。
📌角色見面會時間：6月13日 (六) 15:00