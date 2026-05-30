南韓 Naver Webtoon 於29日宣布，將推出驚悚電影《破墓》前傳網漫《盲從》（맹종），由憑藉吸血鬼漫畫《陷阱》爆紅的漫畫家 Haemuri（해무리）執筆。於5月30日晚上10點開始在Naver Webtoon上連載。
驚悚電影《破墓》於2024年上映，由《黑祭司們》、《娑婆訶》導演張在現執導，集結崔岷植、金高銀、柳海真與李到晛主演，在韓國上映短短32天便突破千萬觀影人次，不只成為2024年首部千萬票房電影，更創下韓國影史第一部「破千萬觀影人次」的靈異電影。
電影不只是恐怖，更把韓國薩滿文化、風水、驅魔、歷史創傷與民俗信仰揉合在一起，以極度陰冷、壓迫的氛圍和大量民間禁忌元素，讓許多觀眾直呼「這根本不只是一般鬼片。」
花林、峯吉沒官配 卻被全網嗑爆
《破墓》中，由金高銀與李到晛飾演的「花林」與「峯吉」為全片人氣最高的角色組合。電影中雖沒有明確感情線，但兩人之間無條件的信任感，以及願意把性命交給彼此的默契，仍讓大批粉絲瘋狂腦補 CP 故事。這次推出前傳漫畫，也讓粉絲們十分期待能揭曉他們過去的羈絆。
《盲從》將時間線拉回花林與峯吉的高中時代。花林因童年曾遭遇與神祕蛇神「鎮（진）」有關的事件，因此長期隱藏自己的通靈能力，試圖低調生活。然而峯吉的出現，卻讓她再次被捲進校園靈異事件裡面，作品將緊密交代兩人初次結緣的決定性契機，以及電影中未提及的幕後故事。
官方也透露，「盲從」除了象徵對神祕力量的盲信，也暗示兩人在命運與危險面前，那種近乎偏執、甚至願意為彼此盲目跟隨的關係。
《陷阱》作者最會畫危險關係 相愛相殺的變態劇情
前傳漫畫《盲從》將交漫畫家Haemuri執筆，她過去憑藉作品《陷阱》紅遍海外，至今作品裡男女主角間，那種病態、壓迫、相愛相殺卻又無法離開彼此的變態關係，仍讓讀者們非常上癮。
《陷阱》不像一般戀愛漫畫，更像是「兩個瘋子互相折磨，最後一起沉下去」，Haemuri 非常擅長描寫角色之間危險、壓抑又帶有強烈性張力的情感拉扯，像詛咒一樣互相吸引，透過眼神、沉默與情緒層層堆疊，讓讀者慢慢陷進角色關係裡，無法自拔，一集一集的購買下去。
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電影不只是恐怖，更把韓國薩滿文化、風水、驅魔、歷史創傷與民俗信仰揉合在一起，以極度陰冷、壓迫的氛圍和大量民間禁忌元素，讓許多觀眾直呼「這根本不只是一般鬼片。」
《破墓》中，由金高銀與李到晛飾演的「花林」與「峯吉」為全片人氣最高的角色組合。電影中雖沒有明確感情線，但兩人之間無條件的信任感，以及願意把性命交給彼此的默契，仍讓大批粉絲瘋狂腦補 CP 故事。這次推出前傳漫畫，也讓粉絲們十分期待能揭曉他們過去的羈絆。
《盲從》將時間線拉回花林與峯吉的高中時代。花林因童年曾遭遇與神祕蛇神「鎮（진）」有關的事件，因此長期隱藏自己的通靈能力，試圖低調生活。然而峯吉的出現，卻讓她再次被捲進校園靈異事件裡面，作品將緊密交代兩人初次結緣的決定性契機，以及電影中未提及的幕後故事。
官方也透露，「盲從」除了象徵對神祕力量的盲信，也暗示兩人在命運與危險面前，那種近乎偏執、甚至願意為彼此盲目跟隨的關係。
前傳漫畫《盲從》將交漫畫家Haemuri執筆，她過去憑藉作品《陷阱》紅遍海外，至今作品裡男女主角間，那種病態、壓迫、相愛相殺卻又無法離開彼此的變態關係，仍讓讀者們非常上癮。
《陷阱》不像一般戀愛漫畫，更像是「兩個瘋子互相折磨，最後一起沉下去」，Haemuri 非常擅長描寫角色之間危險、壓抑又帶有強烈性張力的情感拉扯，像詛咒一樣互相吸引，透過眼神、沉默與情緒層層堆疊，讓讀者慢慢陷進角色關係裡，無法自拔，一集一集的購買下去。