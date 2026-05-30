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▲《全明星街球派對》設計「一鍵設定」，系統會依照手機型號與效能，自動調整畫質設定。（圖／記者周淑萍攝）

NBA球星變漫畫風

▲《全明星街球派對》邀請多位玩家一同體驗iPhone帶來的優化效果。（圖／記者周淑萍攝）

新手友善，輕鬆打出成就感

衝撞、倒地、灌籃爽感高

▲《全明星街球派對》角色、球場與介面採漫畫風格設計，強調NBA球星代入感與街頭籃球氛圍。（圖／記者周淑萍攝）

手機遊戲《全明星街球派對》近日舉辦媒體活動，台港澳代理商提到，遊戲開發時會特別參考iPhone進行調整，若遊戲能跟上iPhone硬體規格，就能確保玩家在市場上獲得較穩定的體驗。遊戲內也設計「一鍵設定」功能，下載安裝後，系統會依照手機型號與效能，自動調整畫質設定。現場實測在畫質、遊戲爽度都明顯升級。從現場對比畫面來看，低效能裝置雖然仍能順利遊玩，但人物輪廓較粗、背景細節較少，場景呈現也相對簡化；換到iPhone 17後，球場背景明顯豐富許多，場邊觀眾、環境物件、角色線條與光影層次都更完整，整體臨場感也更強。《全明星街球派對》為NBA正版授權3V3街籃競技，玩家可操控多位NBA球星上場對戰。遊戲採用漫畫風格呈現，不走完全擬真的畫面路線，目的在於放大球星招牌動作的張力，讓後仰跳投、突破灌籃、關鍵絕殺等畫面更有英雄感。除了外觀，也強調球星動作還原，產品負責人指出，NBA球員身高、臂展、體型與出手節奏都不同，因此遊戲在投籃、灌籃與招牌動作上，會盡量依照真實球星的動作邏輯製作。活動現場也邀請了多位玩家實際體驗，認為最明顯的優勢，是該款遊戲對新手相對友善，相較部分主機籃球遊戲需要先熟悉操作、戰術、角色切換與出手節奏，這款手機街籃把許多動作簡化成更直覺的按鍵操作，玩家不需要背大量複雜指令，也能很快進入比賽節奏。此外，手機平台也是優勢之一，主機遊戲通常需要特定設備、固定場地或較完整的遊玩時間，但手機幾乎人人都有，想玩時就能直接開啟，也能線上連線對戰。對於平常沒有太多完整遊戲時間的玩家來說，手機街籃的方便性更高。相較偏擬真的NBA主機遊戲，《全明星街球派對》更強調街頭籃球的爽快感，遊戲中加入衝撞、擋人、倒地、灌籃與大招演出，玩家能在短時間內獲得明確回饋。有玩家提到，有角色衝撞防守者後直接把對手撞倒，這種誇張化的表現，帶來與傳統籃球遊戲不同的爽度。對新手來說，這種設計也能降低挫折感，即使不是籃球遊戲老手，也能透過一鍵大招、快速灌籃或關鍵得分。