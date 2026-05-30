我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳詩媛坦言洗奶瓶洗到懷疑人生。（圖／翻攝自陳詩媛IG@10yuan.0424）

羽球奧運金牌國手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）去年完成終身大事後，今年3月底迎來寶貝兒子誕生，正式展開一家三口的新生活。平時樂於透過社群分享日常的陳詩媛，近日也在Instagram發文，紀錄自己成為新手媽媽滿兩個月的心情，真實吐露育兒生活中的酸甜苦辣，坦言照顧兒子不是最累的，而是：「奶瓶永遠洗不完！」陳詩媛近日透過IG分享育兒心得，坦言原本以為育兒最大的挑戰會是照顧新生兒，沒想到實際投入媽媽角色後才發現，真正讓人疲憊的竟是那些看似不起眼的日常瑣事，她透露寶寶相關用品每天都需要反覆清潔與整理，讓她深刻感受到育兒不只是陪伴孩子成長，更是一場永無止盡的體力與耐力考驗。在分享中，陳詩媛特別提到奶瓶、奶嘴以及吸乳器零件幾乎占據了她每天大量時間，她形容這些用品彷彿會自動增加一般，才剛清洗完一批新的又立刻出現，即使完成清潔程序，後續還得進行消毒與晾乾，每天重複相同流程，讓她經常站在水槽前感到無奈，笑稱永遠看不到真正結束的一刻。陳詩媛進一步表示，許多人往往只看見媽媽照顧孩子的辛苦，卻忽略了背後還有大量繁瑣工作需要處理，從清潔用品、整理環境到準備寶寶所需物品，每一項看似簡單的工作累積起來，都會消耗大量精力，她認為正是這些日復一日不斷循環的小事，才是真正考驗媽媽體力與耐性的關鍵所在。貼文曝光後，立即吸引許多粉絲與家長留言回應，不少人表示完全能理解她的感受，也分享自己過去照顧新生兒時的經驗。網友紛紛留言替她加油打氣，希望她在照顧家庭之餘也能記得適時休息，陳詩媛真誠分享育兒日常，不僅讓外界看見新手媽媽的真實生活，也讓不少家長從中找到共鳴與慰藉。